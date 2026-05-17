Yöresel Meyveleri Yaşatıyor

17.05.2026 11:15
Öğretmen İmamoğlu, öğrencileriyle birlikte yöresel meyve ağaçlarını aşılayarak gelecek kuşaklara aktarıyor.

Trabzon'da 59 yaşındaki biyoloji öğretmeni Ahmet Hulusi İmamoğlu, yöreye özgü armut ve elma türlerinden her yıl onlarca aşı kalemi örneği alıp çoğaltma işlemi yapıyor.

Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesinde görev yapan 35 yıllık öğretmen İmamoğlu, AA muhabirine, Köprübaşı ilçesindeki köyünde yaklaşık 10 yıldır aşılama yaptığını ve bu yöntem sayesinde türü kaybolan yöresel meyveleri çoğaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Bazı meyve ağaçlarının rüzgar, yağmur ve sel gibi çeşitli nedenlerle kaybolma riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden İmamoğlu, her yıl doğa uyanmadan şubat ve martta belirlediği ağaçlardan aşı kalemleri topladığını anlattı.

İmamoğlu, demir, laz, Arap kızı ve sinap cinsi elma ile değirmen, yaban, kış, aleksap, milap, hanşonap ve laynap cinsi armut türlerinde anaç ağaçları aşıladığını belirterek, "Aslında önemli olan dokuların birbirine uyumu ve tutması." dedi.

Yaklaşık 6 yıldır da öğrencileriyle aşılama yaptığını aktaran İmamoğlu, özellikle Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Arsin ilçesinde yerli elma ve armut ağaçlarından aşı kalemleri aldığını ifade etti.

İmamoğlu, öğrencilerine de bu işlemin detaylarını öğretmeye çalıştığını vurgulayarak, "Onlarda da hem doğa çevre bilinci oluşuyor hem de uygulama yani el becerisi geliştiriyorlar, çok mutlu oluyorlar. Daha sonra yaptıkları meyve fidanlarını götürüp bahçelerine dikip yetiştiriyorlar." diye konuştu.

Öğrenciler doğaya katkı sağlıyor

İmamoğlu, öğrencilerinin bu çalışmada istekli olmasının memnuniyetini yaşadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ders olarak doku kültürü yöntemlerini de öğreniyorlar. Yaptıkları meyve fidanlarını da kendileri ya da başkasına hediye ediyorlar. Köylerine dikerek gelişimlerini takip ediyorlar. Amacım yöresel meyvelerimizi kaybetmemek, bunları gelecek kuşaklara aktarabilmek. Bunun yanında çocuklarımıza da doğa, çevre bilincini, ağaç, hayvan sevgisini aşılamak. Bunun için çocukları bu çalışmanın içine aldık."

Her yıl ortalama 70 aşı kalemi yaptığını belirten İmamoğlu, aşıladıkları ağaçlardan meyve aldıklarını ve isteyen herkese aşı kalemlerini ücretsiz verebileceklerini söyledi.

İmamoğlu, 10 yılda yaklaşık 700 fidan aşıladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaparak ve yaşayarak öğrenmek zaten yeni eğitim modelinin de hedeflerinde. Uygulamada çok güzel istekli de oluyorlar. Köylerinden meyve fidanları getiriyorlar, onları burada kendileri bizzat aşılıyorlar. 'Benim yaptığım, bana ait, benim meyvem' diyebiliyor ve gelişimlerini takip ediyorlar. Oldukça mutlular bu konuda."

Öğretmeni ile iki yıldır aşılama yaptığını anlatan Kadir Şen ise "Örneğin bugün iki tane aşı yaptık. Nesli kaybolmakta olan armudu Soğuksu mevkisinde yeniden kazandırdık. Bu gerçekten çok değerli bir şey benim için. Hulusi hocanın sayesinde yapmaya başladım." dedi.

Kaynak: AA

Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
