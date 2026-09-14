Yorgos Mazonakis Atina'da toprağa verildi, doktorlara 'olası kasten öldürme' suçlaması

Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in cenazesi, sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği başkent Atina'daki tören sonrası defnedildi.

Geçen hafta plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel sağlık merkezinde kalbinin durması sonucu hayatını kaybeden sanatçı için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye Yunan sanat camiasının ünlü isimleri, Mazonakis'in ailesi ve binlerce seveni katıldı.

54 yaşındaki Mazonakis'in cenazesi, başkent Atina'daki Nikaia semtinde bulunan kilisede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Savcılıktan "olası kasten öldürme" suçlaması

Yunan basınında yer alan haberlere göre savcılık, Mazonakis'in ölümüne yol açan plazmaferez işlemini yapan iki doktor hakkındaki suçlamayı "taksirle öldürmeden" "olası kasten öldürmeye" çevirdi.

Plazmaferez işleminin yapılmasını sağlayan makinedeki incelemede, cihazın Mazonakis'in kalbinin durduğu anı kayıt altına aldığı ortaya çıktı. Buna göre, sanatçının kalbinin 15.23'te durduğu, buna karşın ambulansın 16.23'te çağrıldığı tespit edildi.

Sağlık Bakanı'ndan özür

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, katıldığı cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Mazonakis'in ailesine bizzat başsağlığı dilemek ve sistemin Mazonakis'i çok çirkin bir durumdan koruyamamış olduğu için özür dilemek üzere burada bulunuyorum." dedi.

54 yaşındaki Mazonakis, 9 Eylül'de plazmaferez işlemi için gittiği Atina'daki özel sağlık merkezinde kalbinin durmasının ardından hayatını kaybetmişti.

Yunanistan Sağlık Bakanı Georgiadis, söz konusu sağlık merkezinin yalnızca dahiliye muayenehanesi ruhsatına sahip olduğunu ve plazmaferez işleminin yapılmasına izin verilmediğini açıklamıştı.

Atina Tabipler Birliğinin incelemesinde ise merkezde plazmaferez uygulanan hastalara işlem öncesinde kardiyoloji değerlendirmesi veya elektrokardiyogram yapılmadığı belirlenmişti.

Soruşturmayı yürüten ekiplerin iki doktorun dijital cihazlarında yaptığı incelemede, "bir hastanın nasıl hayata döndürülebileceğine" ilişkin yapay zeka aramalarına ulaştıkları belirtilmişti.