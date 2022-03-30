"Yorgun mermi" nedeniyle kaybettiği oğlunun doğum gününde farkındalık için sergi açtı - Son Dakika

Trabzon'da, geçen yıl yorgun merminin başına isabet etmesi nedeniyle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın annesi, oğlunun anısını yaşatmak ve silah atılmaması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla minyatür resim sergisi açtı.

Minyatür sanatçısı Asiye Atıcı'nın 15 kuş minyatüründen oluşan "15 Yaşında Soldu Gitti Gençliğim" isimli sergisi, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdem Zekeriya İskenderoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Eserlerle burada yer almak öncelikli hedefimiz ama bu sergi bizim için daha farklı bir anlam taşıyor. 15 yaşında bir gencimizi kaybettik. Yorgun mermi ile vefat eden bir kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Katılan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Asiye Atıcı da ilk kişisel sergisini oğlunun 16'ncı doğum gününde açtığını ve buruk bir heyecan yaşadığını söyledi.

Oğlu Emir Yuşa'yı elim bir olayda kaybettiklerini dile getiren Atıcı, "15 yaşındaydı. 'Öldü.' demiyorum çünkü o hep bizimle yaşayacak. Zaten her fırçada onun yüzü var. Onu hissedebilirsiniz resimlere baktığınızda. İnşallah Emir son olsun. Bu, bir şeylerin başlangıcı olsun Trabzon'umuz için. Katılan ve destek veren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Daha sonra serginin açılışı gerçekleştirildi.

Asiye Atıcı, oğlunun 15 yaşında hayatını kaybetmesine ithafen 15 kuş türünün minyatür resimlerinden oluşan sergideki eserlerle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Şen de sergiyi ziyaret etti.

İstanbul'dan, 11 Ağustos 2021'de dedesini ziyaret için Trabzon'a gelen 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı, fındık bahçesinde bulunduğu sırada yorgun merminin sağ kulağının arkasından girip omuriliğine saplanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.