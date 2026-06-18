Yozgat Belediyesinden aşure ikramı

Yozgat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramı etkinliği düzenledi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda ilahiler seslendirildi.

Yozgat Belediyesi tarafından Muharrem ayı münasebetiyle aşure dağıtım programı düzenlendi. Şehir meydanında gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sahne alan ilahi grubu, seslendirdiği eserlerle meydandaki vatandaşlara manevi bir atmosfer yaşattı.

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi arttıran birtakım değerler var. Bu noktada Aşure Gününe, Muharrem ayına bu sebeple de önem veriyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, muhabbetimize katkı olsun diye de Muharrem ayının geleneği olan aşure hazırladık. Bugün burada hemşehrilerimizle birlikte paylaşacağız" dedi.

Kazanların başına geçen Başkan Arslan ve belediye personeli, vatandaşlara sıcak aşure ikramında bulundu. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte, ikram edilen aşureleri alan Yozgatlılar, belediyenin bu anlamlı organizasyonundan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. - YOZGAT