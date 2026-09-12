Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi - Son Dakika
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Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi

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Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda yaşayan dağ keçisi ve iki yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince dronla görüntülendi. Görüntülerde sarp kayalıklarda dolaşan keçi ve yavrularının hareketli anları yer aldı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda yaşamını sürdüren dağ keçisi ve yavruları dronla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kanyonda yürütülen çalışmalar sırasında dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi.

Görüntülerde sarp kayalıkların bulunduğu bölgede dolaşan dağ keçisi ile yavrularının hareketli halleri yer aldı.

Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce farklı dönemlerde bölgeye dağ keçileri bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi - Son Dakika
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