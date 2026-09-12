Yozgat Kazankaya Kanyonu'nda dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi

Yozgat'ın Aydıncık ilçesindeki Kazankaya Kanyonu'nda yaşamını sürdüren dağ keçisi ve yavruları dronla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kanyonda yürütülen çalışmalar sırasında dağ keçisi ve iki yavrusu dronla kaydedildi.

Görüntülerde sarp kayalıkların bulunduğu bölgede dolaşan dağ keçisi ile yavrularının hareketli halleri yer aldı.

Kazankaya Kanyonu'nun turizme kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında daha önce farklı dönemlerde bölgeye dağ keçileri bırakılmıştı.