Yozgat'ta Bozayı ve Yavruları Görüntülendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Başçatak köyünde bozayı, 3 yavrusuyla birlikte görüntülendi.
Göndelen Vadisi yakınlarında hareket halinde olan bozayı ve yavrularını fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydetti.
Bir süre alanda dolaşan bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.
Görüntülerde, bozayı ve yavrularının çevreyi izlediği, zaman zaman hareket ederek alanda dolaştığı anlar yer aldı.
