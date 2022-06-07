Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi

07.06.2022 14:35

Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 48 ekibin katılımıyla halk oyunu şenliği düzenlendi.

Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 48 ekibin katılımıyla halk oyunu şenliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen şenlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, devletin bütün imkanlarının eğitimin emrinde olduğunu söyledi.

Polat, çocukların akademik yönün dışında da başarılı olmalarını istediklerini belirterek, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif yönden de başarılı olmasını istiyoruz. Biz iyi, zeki çocuklarımızın iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İyi çocuklarımız iyi yerlerde olsun ki yarın bu devleti onlar yönetecek, emaneti iyi çocuklarımıza bırakalım." dedi.

Her okulda bir halk oyunu ekibi ve spor takımı olmasını istediklerini aktaran Polat, okulların yüzde 90'ında bunu sağladıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelindeki okullar ile halk eğitim merkezlerince açılan kurslarda ders yılı boyunca hazırlanan ekiplerin gösteri sergileyeceğini belirtti.

Yazıcı, milleti birbirine bağlayan en önemli birikimlerin kültürleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kültür, 100 yılların sevinci, hüznü ve coşkusunun Anadolu toprağında yoğrulması ile bu güne kadar gelmiştir. Statik bir olgudan ibaret olmayan kültürümüzün gelişim sürecinin devam ettirilmesi, kültürel öğelerimizin özgünlüğü bozulmadan geliştirilmesi ve yaşatılması millet olma vasfımızın olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunu ekipleri Yozgat ve diğer yörelere ait oyunları sergiledi, Vali Polat öğrencilerle halay çekti.

Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi
Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi
Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi
Yozgat'ta halk oyunu şenliği düzenlendi

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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