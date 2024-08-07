Yozgat'ta Pazarcılar Toplu Dua ile İşe Başlıyor

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Yozgat'ta 45 yıldır pazarcılar tezgahlarını toplu dua ile açıyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta her hafta Çarşamba günü kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnaf, satışların bol ve bereketli geçmesi için 45 yıldır topluca dua ettikten sonra işe başlıyor.

Yozgat'ta pazarcı esnafı yıllardır devam eden dua geleneğini sürdürüyor. Çarşamba günleri pazarda tezgah açan esnaf, işe başlamadan önce pazara gelen müşterilerle birlikte, satışların bol ve bereketli geçmesi için dua ettikten sonra satışa başlıyor. Bu geleneği 45 yıldır sürdüren pazar esnafı, geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşarken toplu dua esnasında pazara alışverişe gelen müşteriler de el açarak "Amin" diyor.

Çarşamba pazarını ziyaret ederek toplu duaya eşlik eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek, talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Arslan, esnafa ikinci bir pazar yerinin daha yapılacağı müjdesini de verdi.

Kapalı pazar yerinde dua geleneğinin uzun yıllar boyunca devam ettiğini söyleyen Başkan Arslan, "Geleneksel olarak esnafımız işe başlamadan önce işinin bereketi ve işlerinin daha iyiye gitmesi için dua ediyor. İnşallah umuyoruz ki pazarcı esnafımızın duaları kabul olur, işleri bereketli olur ve rast gider. Biz de onların daha iyi ortamda hizmet verip mesleklerini icra etmeleri için gereken her türlü desteği belediye olarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük örneği de yaklaşık 10 yıl önce yapmış olduğumuz bu kapalı pazar yeridir. Nasip olursa bu dönemimizde de ikinci bir pazar yerini açmayı düşünüyoruz." dedi.

Pazar esnaflarından Ahmet Ünal, her hafta dua edip işe başladıklarını belirterek işlerinin başına duayla geçtiklerini söyledi.

Babasına yardım için pazara gelen Ali Durak ise, "Her hafta dua ile işe başlıyoruz, bereket için satışların hayırlı olması amacıyla duamızı ediyoruz. Biz de müşterilerimiz de bu duaya katılıyoruz." şeklinde konuştu.