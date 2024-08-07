Yozgat'ta Pazarcılar Toplu Dua ile İşe Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yozgat'ta Pazarcılar Toplu Dua ile İşe Başlıyor

Yozgat'ta her hafta Çarşamba günü kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnaf, satışların bol ve bereketli geçmesi için 45 yıldır topluca dua ettikten sonra işe başlıyor. Pazarcı esnafı, geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşarken toplu dua esnasında pazara alışverişe gelen müşteriler de el açarak 'Amin' diyor.

07.08.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta 45 yıldır pazarcılar tezgahlarını toplu dua ile açıyorlar

YOZGAT - Yozgat'ta her hafta Çarşamba günü kurulan sebze ve meyve pazarında tezgah açan esnaf, satışların bol ve bereketli geçmesi için 45 yıldır topluca dua ettikten sonra işe başlıyor.

Yozgat'ta pazarcı esnafı yıllardır devam eden dua geleneğini sürdürüyor. Çarşamba günleri pazarda tezgah açan esnaf, işe başlamadan önce pazara gelen müşterilerle birlikte, satışların bol ve bereketli geçmesi için dua ettikten sonra satışa başlıyor. Bu geleneği 45 yıldır sürdüren pazar esnafı, geleneklerini sürdürmenin mutluluğunu yaşarken toplu dua esnasında pazara alışverişe gelen müşteriler de el açarak "Amin" diyor.

Çarşamba pazarını ziyaret ederek toplu duaya eşlik eden Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan da pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek, talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Arslan, esnafa ikinci bir pazar yerinin daha yapılacağı müjdesini de verdi.

Kapalı pazar yerinde dua geleneğinin uzun yıllar boyunca devam ettiğini söyleyen Başkan Arslan, "Geleneksel olarak esnafımız işe başlamadan önce işinin bereketi ve işlerinin daha iyiye gitmesi için dua ediyor. İnşallah umuyoruz ki pazarcı esnafımızın duaları kabul olur, işleri bereketli olur ve rast gider. Biz de onların daha iyi ortamda hizmet verip mesleklerini icra etmeleri için gereken her türlü desteği belediye olarak yapmaya çalışıyoruz. Bunun en büyük örneği de yaklaşık 10 yıl önce yapmış olduğumuz bu kapalı pazar yeridir. Nasip olursa bu dönemimizde de ikinci bir pazar yerini açmayı düşünüyoruz." dedi.

Pazar esnaflarından Ahmet Ünal, her hafta dua edip işe başladıklarını belirterek işlerinin başına duayla geçtiklerini söyledi.

Babasına yardım için pazara gelen Ali Durak ise, "Her hafta dua ile işe başlıyoruz, bereket için satışların hayırlı olması amacıyla duamızı ediyoruz. Biz de müşterilerimiz de bu duaya katılıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yozgat, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yozgat'ta Pazarcılar Toplu Dua ile İşe Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
08:30 Canlı yayında telefonundaki WhatsApp’ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti Canlı yayında telefonundaki WhatsApp'ı silen Maduro, 2 uygulamayı tavsiye etti
08:02 Kızı Zehra’dan bile küçük Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi Kızı Zehra'dan bile küçük! Kaya Çilingiroğlu, 22 yaşındaki sevgilisiyle dudak dudağa görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 21:02:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Pazarcılar Toplu Dua ile İşe Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement