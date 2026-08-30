Yozgat'ta Zafer Bayramı Coşku ile Kutlandı
Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Yozgat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen coşkulu törenle kutlandı.
Kutlama programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Programda duygu dolu anlar yaşatan 'Bayrak' şiirinin okunmasının ardından sahne alan komandoların gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Zeybek oyunu oynayan komandolarda yoğun alkış aldı.
Yöresel şarkılar eşliğinde sahne alan halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri törene renk katarken, kutlamalar tören kıtasının Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı selamlamasıyla sona erdi.
Törene kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.
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