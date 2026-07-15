Yozgat\'ta 15 Temmuz Anma Programı Coşkusu

Yozgat'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Anma etkinlikleri, kent merkezinde düzenlenen coşkulu bir bayrak yürüyüşü ile başladı. Protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte, dev Türk bayrağı taşındı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaşan kalabalık, anma programı için alandaki yerini aldı. Havai fişekler ise gökyüzünü renklendirdi.

Meydandaki program, vatan savunmasında canlarını feda şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan vatandaşlara hitaben birer konuşma gerçekleştirdi. Konuşmalarda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği kahramanca direnişin önemine dikkat çekildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Yozgat Belediyesi Korosu sahne aldı. Koro, milli ve manevi değerleri yansıtan kahramanlık türkülerini ve marşları meydanı dolduran vatandaşlarla birlikte tek bir ağızdan seslendirdi. - YOZGAT