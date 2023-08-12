Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı - Son Dakika
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Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı

Son Güncelleme: 12.08.2023 23:08

Yunanistan'da bir markete giden vatandaş, reyonları gezerken Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak satıldığını görünce gözlerine inanmadı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yunanistan'da markete giden bir vatandaş, reyonları gezdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Birçok Türk tatlısının ufak harf değişikliklerle Yunan tatlısı olarak raflarda gören kadın, o anları sosyal medyada paylaştı.

"İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.

KAYDA ALIP TEPKİ GÖSTERDİ

Gördüğü paketleri kayda alan kadın, kadayıf, baklava ve lokumun Yunanistan'da "Yunan Tatlısı" olarak adlandırılmasına karşı tepki göstererek "Kadayıfı, lokum ismiyle birlikte çalmışlar" dedi.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Kültür Sanat
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Yunanistan, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı - Son Dakika


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