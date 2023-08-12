Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı

Yunanistan'da markete giden bir vatandaş, reyonları gezdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Birçok Türk tatlısının ufak harf değişikliklerle Yunan tatlısı olarak raflarda gören kadın, o anları sosyal medyada paylaştı.

"İSİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ"

Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.

KAYDA ALIP TEPKİ GÖSTERDİ

Gördüğü paketleri kayda alan kadın, kadayıf, baklava ve lokumun Yunanistan'da "Yunan Tatlısı" olarak adlandırılmasına karşı tepki göstererek "Kadayıfı, lokum ismiyle birlikte çalmışlar" dedi.