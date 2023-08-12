Yunanistan'da markete giden bir vatandaş, reyonları gezdiğinde gördükleri karşısında şaşkına döndü. Birçok Türk tatlısının ufak harf değişikliklerle Yunan tatlısı olarak raflarda gören kadın, o anları sosyal medyada paylaştı.
Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.
Gördüğü paketleri kayda alan kadın, kadayıf, baklava ve lokumun Yunanistan'da "Yunan Tatlısı" olarak adlandırılmasına karşı tepki göstererek "Kadayıfı, lokum ismiyle birlikte çalmışlar" dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı - Son Dakika