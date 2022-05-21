Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı

21.05.2022 02:44
Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı

Meksika'da bir süredir kültür merkezi açmak için çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsü, bir dizi etkinlikle kapılarını ziyaretçilerine resmen açtı.

Meksika'da bir süredir kültür merkezi açmak için çalışmalar yürüten Yunus Emre Enstitüsü, bir dizi etkinlikle kapılarını ziyaretçilerine resmen açtı.

Meksika'da sanat, siyaset, spor, televizyon camiasından çok sayıda davetlinin katıldığı programda, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Timur Söylemez, Türk Kültür Merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Türkiye ve Meksika'nın, Birleşmiş Milletler (BM), G20 ve MIKTA başta olmak üzere uluslararası birçok platformda yakın çalıştığına değinen Söylemez, iki ülkenin kültür alanında küresel bir marka olduğunu ve kültürel iş birliğini derinleştirmek için Yunus Emre Enstitüsü'nün doğru adres olduğunu söyledi.

Söylemez, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Meksika'da olmasından ötürü büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türk dilinden tarihine, sinemasından mutfağına kadar kültür ile alakalı her unsura ev sahipliği yapacağız." ifadesini kullandı.

Meksika Dışişleri Bakanlığı Avrupa Genel Müdürü Bernardo Aguilar Calvo da konuşmasında, küresel dünyanın yüzleştiği siyasi, ekonomik ve sosyal boyuttaki birçok problemin göz önünde bulundurulduğunda, Yunus Emre'nin hoşgörü ve barış felsefesinin dünyaya yayılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Kültür Merkezi Direktörü Salih Gültekin ise Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım işi kolay kılalım' sözünün enstitü olarak misyonlarının özeti olduğunu vurgulayarak, "Yıl boyu devam edecek kültür sanat faaliyetleri ve düzenleyeceğimiz Türkçe kursları ile kapılarımız tüm Meksikalılara açık olacak." dedi.

Meksikalı sanatçılar şarkıları Türkçe seslendirdi

Etkinlik kapsamında, Yunus Emre'nin dizelerinin çizgiye dökülmüş bir sergisi konukların beğenisine sunulurken, Meksika'nın yerel sanatçıları "Mariachiler" de söyledikleri şarkılarla programa renk kattı.

Türkçe öğrenen Mariachiler'in, özellikle şarkılarını Türkçe seslendirmesi izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.

Türkçe başta olmak üzere Türk kültürünü tanımak isteyenler için Meksika'da projeler yürüten Yunus Emre Enstitüsü, ileriye dönük muhtelif aktiviteler yapacaklarını bildirdi.

Program sonunda davetlilere geleneksel Türk yemekleri ve Türk tatlılarından oluşan zengin bir menü ikram edildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yunus Emre, Siyaset, Sonora, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Avrupa'yı karadul tehlikesi sardı! Örümcek, zehri nedeniyle büyük korku saçıyor
00:57 ABD Dışişleri Bakanlığı, Aum Şinrikyo'nun da bulunduğu 5 örgütü Yabancı Terör Örgütü listesinden çıkardı
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 02:50:20. #1.11#
SON DAKİKA: Yunus Emre Enstitüsü, Meksika'da ziyaretçilere kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement