Yunus Emre Vakfı\'nın faaliyetlerini Eskişehir Valisi Yılmaz kurul üyelerinden dinledi

Yunus Emre Vakfı'nın faaliyetlerini Eskişehir Valisi Yılmaz kurul üyelerinden dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı'nın yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti. Yılmaz, toplantıda vakfın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kurul üyelerinden bilgi aldı; toplantı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.
Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti
Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda Yılmaz, vakfın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin kurul üyelerinden bilgi aldı.
Görüş ve önerilerin paylaşılması ve diğer gündem maddelerinin ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?