Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı

07.07.2025 12:26
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Eskişehir'deki müze, yazı sanatı eserleriyle 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde 2023 yılında kurulan, yazı tarihi, kaligrafi ve grafik tasarım alanlarında geniş koleksiyona sahip Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi, Eskişehir'in Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki binasında aktif bir kültür-sanat merkezi olarak faaliyet gösteriyor.

Büyük Türk düşünürü, mutasavvıf ve şair Yunus Emre'nin evrensel değerlerini günümüz sanat diliyle ifade etmeyi amaçlayan müze, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından sanatçıların yazıya dayalı eserlerine ev sahipliği yapıyor.

Geleneksel hat sanatından modern grafik tasarıma kadar uzanan eserler, güzel yazının güzel sözle harmanlandığı seçkilerle ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Müze, adını taşıdığı Yunus Emre'nin sevgi, hoşgörü ve insanlık temelli değerlerini sanat yoluyla yansıtarak sanatsal ve manevi yönüyle bütüncül kimlik ortaya koyuyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölüm Başkanı ve Yunus Emre Yazı Sanatları Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, AA muhabirine, Yunus Emre'nin sevgi, barış ve hoşgörü temelli sözlerini yazı sanatı aracılığıyla geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Müzenin grafik sanatları eğitimi alan öğrenciler için de önemli bir deneyim alanı sunduğunu belirten Uygungöz, "Şu anda müzemizde sergilenen 'Kitap Gibi' adlı sergi, öğrencilerimizin ders kapsamında gerçekleştirdiği harf temelli tipografi çalışmalarından oluşuyor. Etkileşimli bir sergi olduğu için ziyaretçiler eserleri okuyarak ve dokunarak deneyimleyebiliyor." dedi.

Öğrenci projelerinin yanı sıra profesyonel sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Uygungöz, müzenin iki yıllık sürede beş farklı sergiye ev sahipliği yaptığını bildirerek, bu çeşitliliği sürdüreceklerine dikkati çekti.

20 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Eskişehir'in en çok ziyaret edilen turistik noktalarından biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde yer alan müzenin, iki yıl içinde 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladığını dile getiren Uygungöz, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonları Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistler müzemize yoğun ilgi gösteriyor. Ayrıca üniversitemizdeki öğrenciler için 'Kültürel Etkinlik' dersi kapsamında müze ziyaretleri ders içeriğine dahil edildi. Bu sayede gençler de müzeyle güçlü bir bağ kuruyor."

Kalıcı koleksiyonun ulusal ve uluslararası sanatçılardan gelen hat, kaligrafi ve tipografi temelli eserlerden oluştuğunu kaydeden Uygungöz, "Yazı sanatı sadece iletişim değil, aynı zamanda estetik bir ifade biçimi. Sanatçılar harfleri birer tasarım objesi olarak ele alıyor. Yunus Emre'nin sözleri ise bu sanatsal anlatımı daha da derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eserlerin halkla buluşmasına önem verdiklerini vurgulayan Uygungöz, "Üniversitede sergilediğimiz eserleri, Odunpazarı'ndaki müzemizde de gösteriyoruz. Böylece üniversite ile halk arasındaki mesafeyi kaldırıyoruz. Yunus Emre'nin sözleri günümüzde insanları birleştiriyor. Bu eserlerle ziyaretçilerimiz keyif alıyor." diye konuştu.

Uygungöz, şu anda müzede sergilenen küçük kitapçıkların, grafik sanatlar bölümü öğrencilerinin, farklı ders ve öğretim elemanları gözetiminde yaptıkları, 10 yıllık çalışmalarından seçilmiş örnekler olduğunu ve bu seçkinin onlara verilen değerin bir göstergesi niteliği taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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