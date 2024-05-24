Yüzyıllık Destan: Savaş, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yüzyıllık Destan: Savaş, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor

Yüzyıllık Destan: Savaş, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor

Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu olan 'Yüzyıllık Destan: Savaş', Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yarın ilk kez sahnelenecek. Oyunda Mustafa Kemal Paşa'yı DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak. Oyun, Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini anlatıyor ve nasıl bağımsızlık ateşinde dövülen çelikten bir iradeyle işgalci güçlere karşı mücadele edildiğini gözler önüne seriyor. 'Yüzyıllık Destan: Savaş', yarın saat 20.00'de Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

24.05.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüzyıllık Destan üçlemesinin ikinci oyunu "Yüzyıllık Destan: Savaş", Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından yarın ilk kez sahnelenecek.

Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Haluk Özenç'in yazdığı ve Barış Erdenk'in yönettiği oyunda Mustafa Kemal Paşa'yı DT Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer canlandıracak.

Üçlemenin ilk oyunu "Yüzyıllık Destan: Ateş", bir milletin silkinerek kendine gelmesini, nihayet Meclis'ini kurarak Cumhuriyet'e giden zorlu yolda geri dönüşü olmayan adımlar atmasını, 19 Mayıs'tan 23 Nisan'a uzanan destansı bir hikayeyle sahneye taşıdı.

"Yüzyıllık Destan: Savaş" ise 23 Nisan'dan Gazi Mustafa Kemal'in "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emriyle başlayan Büyük Taarruz'a, yani 30 Ağustos 1922'ye kadar süren Kurtuluş Savaşı'nın cephedeki gerçek mücadelesini konu ediniyor.

Oyun, onca yokluğa, yoksulluğa rağmen bağımsızlık ateşinde dövülen çelikten bir iradeyle o dönem şartlarına göre son derece iyi donatılmış, üstelik Anadolu gibi savaş yorgunu olmayan işgalci güçlerle nasıl mücadele edildiğini anlatıyor.

"Yüzyıllık Destan: Savaş" yarın saat 20.00'de, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Destan, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yüzyıllık Destan: Savaş, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:28 Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket Boşanma söylentisiyle gündeme gelen Zeynep Demirel sitem etti: Bu çok vicdansızca bir hareket
10:28 Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi Tırın dorsesi kamyoneti hurdaya çevirdi! Aynı aileden 3 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 12:49:55. #1.13#
SON DAKİKA: Yüzyıllık Destan: Savaş, Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement