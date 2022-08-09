Gecenin sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , sanatçı Zara'ya plaket ve Bitlisli kadınlar tarafından yapılan Rölyef tablo hediye edildi.

Türk Halk Müziğinin sevilen sesi Zara birbirinden güzel şarkıları Bitlisliler için söylerken, seyirciler de şarkı ve türkülerde Zara'ya eşlik etti.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Zara, Bitlis'in kurtuluş gününde konser verdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.