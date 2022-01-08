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Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor - Son Dakika

Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor

08.01.2022 11:18
Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Muhammed Bulut, 76 yıldan beri yabani zeytin çekirdeğinden tespih yaparak çevresindekilere hediye ediyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Muhammed Bulut, 76 yıldan beri yabani zeytin çekirdeğinden tespih yaparak çevresindekilere hediye ediyor.

Henüz 13 yaşında çobanlık yaparken keçilerin yediği yabani zeytin çekirdeklerinin çok sert ve dayanıklı olduğunu fark eden Bulut, bu tanelerle tespih yapmaya karar verdi.

O günden bu yana 76 yıl boyunca düzenli olarak çeşitli boyut ve renklerde tespih yapan Bulut, ilerlemiş yaşına rağmen dağlardan zeytin tanelerini torunuyla toplayarak tespih üretimine devam ediyor.

Hobi olarak başladığı tespih yapım işini devam ettiren 9 çocuk babası Bulut, zeytin çekirdeklerini kendi yaptığı aletlerle işleyerek tespihe dönüştürüyor.

Zeytinler kırsal alandan toplanıyor

Bulut, yabani zeytin ağaçlarının meyve verdiği aralık ile şubat ayları arasında torunuyla birlikte kırsal alandan çekirdek topluyor.

Daha sonra zeytinleri sıcak suda bekleterek çekirdeklerinin ayrılmasını bekleyen Bulut, iri taneli çekirdekleri seçerek önce onları zımparalayıp birbiriyle aynı boyuta getiriyor sonra da kendi yaptığı özel delgi ile çekirdekleri ortasından deliyor. Dizilime hazır hale gelen çekirdekleri özel tespih ipine dizen Bulut, yaptığı tespihleri kesinlikle satmıyor, hediye olarak dağıtıyor.

Türk askerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da 2018 yılında tespih hediye eden Bulut, sanatının kendisinden sonra da devam ettirilmesini istiyor.

Bulut, AA muhabirine, zeytin tanelerini tespih yaparken çeşitli aşamalardan geçirdiğini aktaran Bulut, "Tespih için kullanılan zeytin çekirdeği her zeytinden olmuyor, zeytin ağacının yabani olması gerekir. Topladığımız yabani zeytinleri sıcak suda bir süre bekletip kabuğundan ayrılmasını bekliyorum. Sonra yaptığım aletlerle çekirdekleri deliyorum. Başka demirler, çekirdeği delmiyor. Kesici aletlerle düzelttiğim taneler kuruduktan sonra dizilime hazır hale geliyor." diye konuştu.

Bulut, yaptığı tespihlerin beğenilmesi üzerine işi bu yıllara kadar devam ettirdiğine değinerek, son yıllardaki sağlık sorunları nedeniyle torunu Faruk Bulut'un kendisine zeytin toplamada yardımcı olduğunu ifade etti.

Yaptığı tespihlerini birçok önemli kişiye hediye ettiğini anlatan Bulut, "Çok fazla tespih hediye ettiğim kişi oldu. Para karşılığında hiçbirini satmadım. Yeter ki tespihi kullansınlar. Türkiye'de önemli siyasetçilere, din adamlarına ve profesörlere bu tespihten hediye ettim. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu tespihten 6 adet hediye etme fırsatım oldu. Kendisine özel olarak iri çekirdekten yaptığım tespihi verdim. Çok beğendi doğrusunu söylemek gerekirse. Bu benim için gurur vericiydi. İlk yaptığım tespih 76 senedir bende, çok sağlam olduğundan yıllardır halen kullanıyorum. Onu kimseye vermedim, her zaman yanımda." diye konuştu.

Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor
Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor
Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor

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cumhurbaşkanı, Zeytin, Hassa, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytin çekirdeğinden tespih yapımını 76 yıldır sürdürüyor - Son Dakika
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