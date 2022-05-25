Zeytinburnu Belediyesinin Bilecik'e kültür gezileri devam ediyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin Bilecik Söğüt'e düzenlediği kültür gezileriyle 31 binden fazla ilçe sakinine rehber eşliğinde ata topraklarını ziyaret etme imkanı sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden vatandaşlar, belediyenin ata topraklarına düzenlediği ücretsiz kültür gezileriyle tarihe yolculuk yapıyor.

Belediyenin bu yıl 11'incisini düzenlediği ziyaretlerle 31 bin 284 kişi, Osmanlı otağının kurulduğu ilk başkent olan Bilecik'i gezme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi, Çelebi Sultan Mehmet Camii, Hamidiye Camii, Ertuğrul Gazi Mescidi, Hamidiye İdadisi, Darul Eytam Ertuğrul Gazi Türbesi ve Müzesi, Dursun Fakih Türbesi, Şeyh Edebali Türbesi ve Orhan Gazi Camii, Yasayan Şehir Müzesi, Köprülü Mehmet Paşa Camii, Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı ve Osmaneli Tarihi Kilisesi ziyaret ediliyor.

Bilecik-Söğüt kültür gezilerinin 23 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi.