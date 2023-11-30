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Zile Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi kalıntılar bulundu - Son Dakika

Zile Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi kalıntılar bulundu

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan antik tiyatro alanında yapılan kazı çalışmalarında, Jül Sezar'ın ünlü sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi'nin kalıntıları ortaya çıktı. Ancak, Zileliler arasında yayılan 'içinde altın var' söylentisi yanlış çıktı ve bulunan kalıntının yağ küpü olduğu anlaşıldı.

30.11.2023 - 11:26,  Güncelleme: 11:46
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Tokat'ın Zile ilçesinde Jül Sezar'ın ünlü 'Veni, Vidi, Vici' sözünü söylediği tarihi Zile Kalesi'nin antik tiyatro kısmında kazı çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında bulunan ve Zileliler arasında, 'içinde altın var' söylentisi yayılan tarihi kalıntının ise yağ küpü olduğu ortaya çıktı.

"İÇİNDE ALTIN VAR" SÖYLENTİSİ HIZLA YAYILDI

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın, Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya yönelik dünyaca ünlü 'Veni, Vidi, Vici' (Geldim, Gördüm, Yendim) sözünün yer aldığı mektubu yazdığı, 4 bin yıllık Zile Kalesi'nin surlarının kuzey doğusunda kayaların oyularak yapıldığı antik tiyatro alanında kazı çalışmaları başlatıldı. Kazı çalışmaları kapsamında 1 Ekim 2023'te bulunan ve Zilelilerin, 'içinde altın var' söylentisi ile heyecanlandığı tarihi kalıntının da yağ küpü olduğu ve kaptan toprak çıktığı öğrenildi.

BULUNAN KĞPTE HERHANGİ BİR ŞEY ÇIKMADI"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu "Zile Kalemizde bulunan antik tiyatroda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Müzemiz ve üniversitemiz iş birliği içerisinde kazılarımıza devam ediyoruz. Antik tiyatro kazımızda bayağı önemli noktalara geldik. Burada kazıyı genişletmek amacıyla bir miktar kamulaştırmamızda olacak önümüzdeki zaman içerisinde. Zile Kalemizin eteklerinde bulunan bir antik tiyatrodur. Bulunan küpte herhangi bir şey çıkmadı. Bulunan küp yağ küpü. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Zile Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi kalıntılar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zile Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında tarihi kalıntılar bulundu - Son Dakika
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