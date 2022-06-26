ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Zonguldak Belediyesince kargo alanında düzenlenen konserde hayranları Akalın'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Akalın, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gençlerin ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Akalın'a kenti simgeleyen ve kentin özelliklerini yansıtan özel tasarım heykel hediye etti.

Alan, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Zonguldak" diyerek çıktıkları yolda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirterek, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.