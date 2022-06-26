ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

26.06.2022 00:14

Zonguldak'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Zonguldak'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Zonguldak Belediyesince kargo alanında düzenlenen konserde hayranları Akalın'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Akalın, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gençlerin ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Akalın'a kenti simgeleyen ve kentin özelliklerini yansıtan özel tasarım heykel hediye etti.

Alan, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Zonguldak" diyerek çıktıkları yolda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirterek, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

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ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Eypio sahne aldı ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Eypio sahne aldı Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi Ünlü sanatçı Demet Akalın Zonguldak'ta konser verdi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı - Son Dakika
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