Zonguldakspor'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birincilik kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldakspor'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birincilik kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldakspor\'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birincilik kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Kara Sevda belgeseli, TRT'nin 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda belgesel film kategorisinde birinci oldu. Zonguldakspor'un 'İşçi Milli Takımı' olarak anıldığı dönemi anlatan yapım, ödülünü Ankara'daki törende aldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda" adlı belgesel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından düzenlenen 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda birinci oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Kara Sevda" belgeseli, TRT'nin 12. Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

Ankara MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, KBÜ Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Mustafa Kağan İslamoğlu, Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve İsmet Mirza Aydın'ın hazırladığı belgesel, Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

TRT 2 ekranlarından canlı yayımlanan törende ödül alan belgesel, Zonguldak'ın kömür madenciliğinin yanı sıra futbol alanında da öne çıktığı dönemi konu alıyor. Maden işçilerinin emeği ve dayanışmasıyla sahalarda mücadele eden, halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor'un hikayesini anlatan yapım, kentin futbol geçmişini izleyiciyle buluşturuyor.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin yarışmadaki başarısı, finale kalan diğer öğrenci projeleriyle de devam etti. Öğrencilerin hazırladığı "Doğal Limit" adlı yapım Görsel Yayıncılık Belgesel Film kategorisinde, "Son Mektup" ise Kısa Film kategorisinde finalist oldu.

Ödül törenine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT ve medya yöneticileri, sektör temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yarışmaya gösterilen ilgiyi değerlendirdi. Sobacı, bu yıl 15 kategoride 141 üniversiteden 2 bin 81 öğrencinin 2 bin 45 eserle başvurduğunu belirterek, ön değerlendirmenin ardından 41 üniversiteden 167 yarışmacının hazırladığı 133 eserin finale kaldığını bildirdi.

Seçici kurulun finalist eserleri değerlendirdiğini aktaran Sobacı, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla yarışmaya özel bir kategori eklendiğini, bu adımı milli hafızayı koruma sorumluluğunun bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBelgeselAnkaraEğitimMedyaTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Barcelona taraftarından RAMS Park’ta olay hareket Barcelona taraftarından RAMS Park'ta olay hareket
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
13:49
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
Galatasaray tribünlerinde Real Madrid sürprizi
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
13:03
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 14:13:00. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldakspor'u anlatan Kara Sevda belgeseli TRT yarışmasında birincilik kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei