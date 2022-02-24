Zorlu PSM'nin ilk tiyatro oyunu "Şehirde Kimse Yokken" seyirciyle buluştu - Son Dakika

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) ilk kez kendi prodüksiyonuyla sahneye koyduğu tiyatro oyunu "Şehirde Kimse Yokken" tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Kadın cinayetlerini konu edinen, Ahmet Sami Özbudak'ın birbiri ile paralel iki öyküyü kaleme aldığı ve Lerzan Pamir'in yönetmenliğinde gerçekleşen oyun 7, 13, 14 ve 28 Mart'ta izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Gösteriden önce AA muhabirine oyunu değerlendiren Özbudak, yazarken umut teması üzerine çalışmak istediklerini belirterek, "Oyunda benzer hikayeleri yaşayan iki farklı kadının paralel öyküsü ve onları bağlayan bir erkek kahramanımız yer alıyor. İkiz kardeşleri anlatan bir hikaye ama bu ikizlik aynı zamanda tüm kadınlara sirayet eden bir duygu durumu." dedi.

Zorlu PSM'nin ilk kez ortaya koyduğu yerli yapımda yer almanın büyük bir gurur olduğunu da dile getiren Özbudak, bu özel fırsatın hakkını vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Yönetmen Lerzan Pamir ise drama sahnesinde bir yerli yazarın oyununu yönetmekten büyük bir heyecan duyduğunu söyleyerek, "Bu aslında Zorlu PSM açısından çok önemli bir vizyona işaret ediyor. Bizim açımızdan da içerisinde yer almak mutluluk verici." diye konuştu.

İzleyicilerin oyunda hayattan tanıdık öğeleri göreceklerine işaret eden Pamir, "Tiyatro sahnelerinde daha nadir olan bir şey açıkçası, aynı zamanda farklı deneyimleri bir arada sunan bir oyun. İstanbul'un Tophane semtinde geçen bildikleri bir hikayeyi anlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı'nın yer aldığı "Şehirde Kimse Yokken" seyirciye gerilim ve yer yer mizah ögeleriyle bezeli mistik bir anlatı sunuyor.

Müzikleri Tolga Çebi'ye ait oyunda, dekor tasarımını Merve Yörük, kostüm tasarımını Gül Sağer ve ışık tasarımını Cem Yılmazer yaptı.