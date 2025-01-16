''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

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Kartal Tibet'in yönettiği, Atıf Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Zübük' filmi, Ezel Akay'ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek.

16.01.2025 15:46  Güncelleme: 16:02
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Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Zübük filmini yeniden çekeceğini açıklayan ünlü yönetmen Ezel Akay, projenin başrol oyuncusunu da açıkladı.

'Ali İle Aramızda' programına konuk olan Ezel Akay, Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın, Zübük'ün yeni versiyonunda başrolde oynayacağını söyledi. Yıllar önce de bu rolü teklif ettiğini ancak Ali Sunal'ın "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek teklifi reddettiğini ifade eden Akay, bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal'ı ikna etmeyi başardığını dile getirdi.

'Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

'EVRENSEL HİKAYE'

Yeni proje için heyecanını dile getiren Ezel Akay, "Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor" diye konuştu.

ALİ SUNAL'DAN ZÜBÜK PAYLAŞIMI

Ali Sunal da projenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Zübük paylaşımı yaparak "Selam" notunu düştü.

'Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak
\'\'Zübük\' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak

Kültür Sanat, Kartal Tibet, Atıf Yılmaz, Kemal Sunal, Ezel Akay, Ali Sunal, Yönetmen, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ''Zübük' filmi yeniden çekiliyor: Başrolde sürpriz bir isim yer alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cocukluk askimsin:
    zaten 22 yıldır canlı canlı izliyoruz ne gerek vardı ki şimdi filme 51 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    yıllardır türkiyede siyasetçileri anlatan film 28 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sizde İyi Zübük mü Olur Mesela ferhat 7 1 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    sinema tiyatro yasaklansın 1 6 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Benim merak ettiğim konu;rahmetli Kemal Sunal bizim siyasetimizi aynaya baktığında görecek şekilde oynamış ve film adate diken gibi yasaklandı,şuan bir Zübük film çekilse gerçekleri yansıtacak mı yoksa bizim siyasetimizin istediği gibi mi senaryolaşacak(bence siyasetin istediği gibi olur) 6 0 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Hülya koçyiğit uzun a siper olmak için filmin haklarını satın aldığı, hiç bir yerde yayınlanmadından bana göre film çekilmeden rafa kalkar... 2 0 Yanıtla
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