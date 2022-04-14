Son Dakika Maden Mühendisleri Odası Haberleri

- 13:45 Türk-İş Başkanı Atalay: "Yılın Ortasında Emekliyle de Asgari Ücretliyle de Dar ve Sabit Gelirliyle de İlgili Müspet Bir Şey Demek Zorundalar"
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tartışmasıyla ilgili “Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorundalar” dedi. Hayat pahalılığına dikkat çeken Atalay, “Bir gün de marketlerin, işverenlerin önüne gidelim. Bir gün hükümetin önüne beraber gidelim. Diyelim ‘Bu insanlar örgütleniyor, işten atamazsın’. Sorun ne Kemal Bey’in ne Ali Bey’in ne Veli Bey’in. Sorun bizim hepimizin” diye konuştu.
- 14.04.2022 14 Nis 11:42 Steelseries, yeni fare modellerini tanıttı
Global espor ekipman markası Steelseries, MMO ve MOBA oyuncularının ilgisini çekecek yeni fare modellerini duyurdu.
- 13.04.2022 13 Nis 11:53 Başkan Uysal: "Muratpaşa'da asansör kazaları yok seviyesinde"
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya şubesiyle asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin protokol imza töreninde "Sağladığımız yüksek verim ve iş kalitesi sayesinde bugün Muratpaşa'mızda asansör kazaları yok denecek kadar aza indirgenmiştir.
- 03.03.2022 03 Mar 16:21 Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.
- 15.02.2022 15 Şub 13:44 "Ev alacaklar bu belgeye dikkat"
"Ev alacaklar bu belgeye dikkat" Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi Avni Duru: "Ev alırken 'Enerji Kimlik Belgesi'ni sorgulayın" Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi Avni Duru, vatandaşların ev alırken Enerji Kimlik Belgesi olup olmadığına bakması gerektiğini söyledi.
- 14.02.2022 14 Şub 17:01 Samsun MMO'da seçim heyecanı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 16. Dönem Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Kadir Gürkan ve yönetimi güven tazeledi.
- 13.02.2022 13 Şub 17:55 Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nda; mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.
- 12.02.2022 12 Şub 13:39 Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nde genel kurul heyecanı
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi, 16. Genel Kurulu başladı.
- 12.02.2022 12 Şub 11:53 Makine Mühendisleri Odası'nda 16. Olağan Genel Kurul başladı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi'nde 16. Olağan Genel Kurul başladı.
- 10.02.2022 10 Şub 17:56 Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasındaki işbirliği protokolü sonrasında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in enerji verimliliği...
- 08.02.2022 08 Şub 15:24 DTO, tekstil sektöründeki KOBİ'lerin enerji verimliliğini ölçecek
Denizli'de "Teknik Tekstile Dönüşüm" Projesi kapsamında, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
- 05.01.2022 05 Oca 21:13 Çıkmaz Denilen The Day Before için Çıkış Tarihi Açıklandı
İlk tanıtım videosuyla ağızlarımızı açık bırakan, ardından da bu oyun çıkmaz dedirten The Day Before'un çıkış tarihi yeni video ile açıklandı.
- 31.12.2021 31 Ara 09:43 MMO Samsun Şubesi'nin 67. yılında üyelere plaket verildi
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nde 67'inci kuruluş yıl dönümünde onur gecesi ve plaket töreni düzenlendi.
- 18.12.2021 18 Ara 14:30 VAOB heyeti basınla bir araya geldi
Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Platformu, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
- 04.12.2021 04 Ara 14:52 MADEN İŞÇİLERİNDEN 'DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ'NDE YÜRÜYÜŞ
ZONGULDAK'ta maden çalışanları, '4 Aralık Dünya Madenciler Günü' nedeniyle yürüyüş düzenledi.
- 03.12.2021 03 Ara 13:24 Vedat Didari ilk kitabını imzalıyor
Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) önceki dönem başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Didari, ilk şiir kitabını okurlarıyla buluşturacak.
- 28.11.2021 28 Kas 12:07 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi
- 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız" Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarının proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
- 16.10.2021 16 Eki 15:09 Süleyman Varol: "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz"
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Mevlid Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz" dedi.
- 13.10.2021 13 Eki 15:24 İZMİR'DE MADENCİLİK FUARI KAPILARINI AÇTI
Fuar İzmir'de, Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle İZFAŞ tarafından düzenlenen 9'ncu MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.
- 02.10.2021 02 Eki 19:43 BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi
Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından Merkür'ün gizemlerini çözebilmek için gönderilen BepiColombo uzay aracı, gezegenin ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi. 2025 yılında gezegenin yörüngesine oturacak olan araç, bundan bir sene sonra ise bilimsel çalışmalarına başlayabilecek.
- 02.10.2021 02 Eki 16:53 Son dakika haberi... Ruhat Çetinkaya hayatını kaybetti
Son dakika haberi: 1988-1989 yıllarında Samsun Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Makine Mühendisi Ruhat Çetinkaya, 93 yaşında hayatını kaybetti.
- 30.09.2021 30 Eyl 15:03 Son dakika haberi | Deprem ve yangın uzmanları İzmir'de buluştu
Son dakika yerel haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve meslek odaları tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu" başladı.
- 18.09.2021 18 Eyl 17:09 MMO Kayseri Şube Başkanı Varol: "Her aile için yuva ne ise, milletimiz içinde vatan o dur"
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
- 06.09.2021 06 Eyl 12:11 CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemeleri değerlendirdi Açıklaması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelere ilişkin, "Desteklemelerdeki amaç, kaliteli hizmet, faturaların düşmesi, vatandaşın enerjiye daha ucuza ulaşmasıysa bu sistem gelinen aşamada amacından sapmış durumda.
- 28.08.2021 28 Ağu 15:55 26. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı sona erdi
Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli üç fuarı arasında gösterilen ve bu yıl salgın koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen 26. MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını kapattı.
- 10.08.2021 10 Ağu 10:02 Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi
Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol gereği düzenli olarak kontrolü yapılan asansörlerin oranı altı ayda yüzde 52'yi buldu
- 15.07.2021 15 Tem 09:59 MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: "Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın"
MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Kurban Bayramı öncesinde tatil için uzun seyahate çıkacak vatandaşların mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları konularında uyarılarda bulundu.
- 18.05.2021 18 May 14:03 Kayseri protokolünden '19 Mayıs' mesajları
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere protokol üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlar ile kutladı.
- 22.04.2021 22 Nis 11:31 Süleyman Varol: "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz"
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" dedi.
- 15.04.2021 15 Nis 13:04 Son dakika haberleri: Müşfik Veysel Erdoğan koronaya yenildi
Son dakika 3. sayfa haberi: Maden Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi Müşfik Veysel Erdoğan, korona virüsüne yenildi.
- 11.03.2021 11 Mar 12:04 MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, "İstiklal Marşı, dik duruşumuzu yansıtan eşsiz bir eserdir"
MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "İstiklal Marşı; Türk milletinin mücadeleci ruhunu, bağımsızlık aşkını, sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan eşsiz bir eserdir" ifadesinde bulundu.
- 09.03.2021 09 Mar 11:57 Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek " Asansörlerin güvenliği konusunda başta bina sorumluları olmak üzere bakım firmaları ve belediye adına...
- 08.03.2021 08 Mar 13:55 Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Kayseri'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.
- 04.03.2021 04 Mar 13:33 Asansörlerin periyodik kontrollerini makine mühendisleri odası yapacak
Makine Mühendisleri Odası Kırşehir İl Temsilcisi Ahmet Göçen, MMO Kırşehir İl Temsilciliğinin asansörlerin periyodik bakımlarını yapacaklarını duyurdu.
- 10.02.2021 10 Şub 16:35 Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 3. tura yükseldi.
- 01.02.2021 01 Şub 13:03 Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar Adası Başkan Yardımcısı ve muhalefet partisi ACT-Wazalendo Başkanı Seif Sharif Hamad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
- 21.01.2021 21 Oca 11:01 LPG'li araç sahiplerine "tankları 10 yılda değiştirme" uyarısı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, LPG'li araçların tanklarının 10 yıllık kullanım ömrü bulunduğunu, bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.
- 16.12.2020 16 Ara 09:37 Uşak MMO Başkanı Bayık: Yetkililer gelene kadar doğal gaz vanalarını kapalı tutun
UŞAK Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ozan Bayık, kentte iki gün üst üste meydana gelen 3 ayrı doğal gaz kaynaklı patlamalarla ilgili, "İlk gözlemlediğimiz nokta ocak vanalarının açık kalması ve menfezlerin kapalı olmasıydı.
- 11.12.2020 11 Ara 11:56 Son dakika haberleri! MMO Başkanı Prof.Dr.Atmaca: "Bireysel ısıtma sistemleri mühendislik hesaplamalarıyla kurulmalı"
Son dakika haber... Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, bireysel ısıtma sistemi kurulumuna yönelik taleplerde artış görüldüğünün altını çizerek, kombi cihaz ve radyatör boyutlarının gereğinden düşük kapasitede seçilmesinin yetersiz ısınma ve konforsuzluğa neden...
- 10.12.2020 10 Ara 18:27 Samsun'da makine mühendislerinin acı günü
Samsun'da çok sayıda makine mühendisinin 'meslek ağabeyi' olarak tanınan ve çok sevilen Makina Mühendisleri Odası(MMO) üyesi Makini Yüksek Mühendisi Hasan Çelikkol 92 yaşında hayata veda etti.
- 04.12.2020 04 Ara 14:02 Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü'nü kutladı
Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü'nü kutladı 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, maden kenti ve emeğin başkenti Zonguldak'ta törenle kutlandı.
- 03.12.2020 03 Ara 14:41 3 Aralık Dünya Engeliler Günü
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret etti.
- 03.12.2020 03 Ara 12:34 Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı
Makine Mühendisler Odası (MMO) Kayseri Şubesi yeni Başkanı Süleyman Varol görevi teslim aldı.
- 02.12.2020 02 Ara 12:31 Son dakika... MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı
Son dakika gündem haberi: Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte konutlarda ısıtma sezonunun açıldığını, bu nedenle de binalarında kalorifer kullanan vatandaşların, bu sistemlerin bakım ve periyodik kontrollerini mutlaka yaptırmaları...
- 01.12.2020 01 Ara 11:35 Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy, istifa etti
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, görevinden istifa ettiğini bildirdi.
- 27.11.2020 27 Kas 15:41 Son dakika ekonomi: Huawei'den "AppGallery Game Fest" kampanyası
Son dakika habere göre Huawei, küresel yıl sonu oyun festivali kampanyası "Game Fest"i AppGallery'de başlatarak, kullanıcıların platformda oynamanın yeni yollarını keşfetmelerini sağlıyor.
- 25.11.2020 25 Kas 14:51 Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesince, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.
- 25.11.2020 25 Kas 11:16 Son dakika haber | 'Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur'
Son dakika haber: Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur.
- 08.11.2020 08 Kas 12:05 Uzmanından "soba, baca ve kömür kullanımına dikkat" uyarısı
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle evlerde kurulan sobaların karbonmonoksit zehirlenmeleri sonucu can kaybına neden olmaması için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.
- 03.11.2020 03 Kas 10:26 MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve sonrası bina tesisatı da kontrol edilmeli
MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İzmir depreminde sabit olmayan birçok eşyanın yıkılarak, tehlike oluşturduğunun görüldüğünü belirterek, izlenimlerin hem deprem öncesi hem de deprem sonrası bina tesisatlarında da birtakım önlemler alınması...
- 02.11.2020 02 Kas 10:27 Araçlara kışlık bakım uyarısı
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, araçların kışa hazırlanması için yapılması gereken konularda hatırlatmalarda bulundu.
- 26.10.2020 26 Eki 11:54 Uzmanından kışa girmeden önce faturaları düşürecek uyarılar
Kış aylarının gelmesi ile beraber, apartmanlarda ve dairelerde ısıtma ile ilgili yapılacak bakımlar konusunda bilgiler veren Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Hem sağlık hem de ekonomik verim açısından kışlık ısıtma bakımları önem arz etmekte" dedi.