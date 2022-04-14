Son Dakika Maden Mühendisleri Odası Haberleri

13:45 Türk-İş Başkanı Atalay: "Yılın Ortasında Emekliyle de Asgari Ücretliyle de Dar ve Sabit Gelirliyle de İlgili Müspet Bir Şey Demek Zorundalar" Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret tartışmasıyla ilgili “Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorundalar” dedi. Hayat pahalılığına dikkat çeken Atalay, “Bir gün de marketlerin, işverenlerin önüne gidelim. Bir gün hükümetin önüne beraber gidelim. Diyelim ‘Bu insanlar örgütleniyor, işten atamazsın’. Sorun ne Kemal Bey’in ne Ali Bey’in ne Veli Bey’in. Sorun bizim hepimizin” diye konuştu.

11:42 Steelseries, yeni fare modellerini tanıttı Global espor ekipman markası Steelseries, MMO ve MOBA oyuncularının ilgisini çekecek yeni fare modellerini duyurdu.

11:53 Başkan Uysal: "Muratpaşa'da asansör kazaları yok seviyesinde" Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Makine Mühendisleri Odası (MMO) Antalya şubesiyle asansörlerin periyodik kontrollerine ilişkin protokol imza töreninde "Sağladığımız yüksek verim ve iş kalitesi sayesinde bugün Muratpaşa'mızda asansör kazaları yok denecek kadar aza indirgenmiştir.

16:21 Zonguldak'ta 1992'deki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğünde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi.

13:44 "Ev alacaklar bu belgeye dikkat" "Ev alacaklar bu belgeye dikkat" Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi Avni Duru: "Ev alırken 'Enerji Kimlik Belgesi'ni sorgulayın" Makine Mühendisleri Odası Nevşehir Temsilcisi Avni Duru, vatandaşların ev alırken Enerji Kimlik Belgesi olup olmadığına bakması gerektiğini söyledi.

17:01 Samsun MMO'da seçim heyecanı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi 16. Dönem Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Kadir Gürkan ve yönetimi güven tazeledi.

17:55 Makina Mühendisleri Odası'nda Başkan Varol güven tazeledi Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şubesi 16. Olağan Genel Kurulu'nda; mevcut Başkan Süleyman Varol yeniden seçilerek güven tazeledi.

17:56 Başkan Erdoğan'dan Denizli organize sanayi bölgesine çıkarma Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi kapsamında Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasındaki işbirliği protokolü sonrasında Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'in enerji verimliliği...

15:24 DTO, tekstil sektöründeki KOBİ'lerin enerji verimliliğini ölçecek Denizli'de "Teknik Tekstile Dönüşüm" Projesi kapsamında, Denizli Ticaret Odası (DTO) ile Makine Mühendisleri Odası (MMO) Denizli Şubesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

21:13 Çıkmaz Denilen The Day Before için Çıkış Tarihi Açıklandı İlk tanıtım videosuyla ağızlarımızı açık bırakan, ardından da bu oyun çıkmaz dedirten The Day Before'un çıkış tarihi yeni video ile açıklandı.

09:43 MMO Samsun Şubesi'nin 67. yılında üyelere plaket verildi Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi'nde 67'inci kuruluş yıl dönümünde onur gecesi ve plaket töreni düzenlendi.

14:30 VAOB heyeti basınla bir araya geldi Van Akademik Odalar Birliği (VAOB) Platformu, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

13:24 Vedat Didari ilk kitabını imzalıyor Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) önceki dönem başkanı, Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Didari, ilk şiir kitabını okurlarıyla buluşturacak.

12:07 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi - 'Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarı' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: "Geleceğin mühendislerini burada yakalayacağız" Kartal Bilim ve Teknoloji Hangarının proje tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

15:09 Süleyman Varol: "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz" Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Mevlid Kandili ile ilgili yayımladığı mesajında, "Peygamberimizi ve onun mesajlarını her yönüyle doğru tanımalı ve gösterdiği yoldan ilerlemeliyiz" dedi.

15:24 İZMİR'DE MADENCİLİK FUARI KAPILARINI AÇTI Fuar İzmir'de, Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle İZFAŞ tarafından düzenlenen 9'ncu MINEX Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

19:43 BepiColombo uzay aracı, Merkür'ün ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi Avrupa Uzay Ajansı ve Japon Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından Merkür'ün gizemlerini çözebilmek için gönderilen BepiColombo uzay aracı, gezegenin ilk fotoğraflarını Dünya'ya gönderdi. 2025 yılında gezegenin yörüngesine oturacak olan araç, bundan bir sene sonra ise bilimsel çalışmalarına başlayabilecek.

16:53 Son dakika haberi... Ruhat Çetinkaya hayatını kaybetti Son dakika haberi: 1988-1989 yıllarında Samsun Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Makine Mühendisi Ruhat Çetinkaya, 93 yaşında hayatını kaybetti.

15:03 Son dakika haberi | Deprem ve yangın uzmanları İzmir'de buluştu Son dakika yerel haberi: İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve meslek odaları tarafından düzenlenen "Uluslararası Katılımlı Yangın ve Deprem Sempozyumu" başladı.

12:11 CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemeleri değerlendirdi Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özel elektrik üretim şirketlerine verilen desteklemelere ilişkin, "Desteklemelerdeki amaç, kaliteli hizmet, faturaların düşmesi, vatandaşın enerjiye daha ucuza ulaşmasıysa bu sistem gelinen aşamada amacından sapmış durumda.

15:55 26. İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı sona erdi Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli üç fuarı arasında gösterilen ve bu yıl salgın koşulları nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen 26. MARBLE - İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını kapattı.

10:02 Altı ay içinde Konak'taki asansörlerin %52'si kontrol edildi Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol gereği düzenli olarak kontrolü yapılan asansörlerin oranı altı ayda yüzde 52'yi buldu

09:59 MMO'dan bayramda yola çıkacaklara uyarı: "Araç bakımlarınızı mutlaka yaptırın" MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Kurban Bayramı öncesinde tatil için uzun seyahate çıkacak vatandaşların mutlaka araç bakımlarını yaptırmaları konularında uyarılarda bulundu.

14:03 Kayseri protokolünden '19 Mayıs' mesajları Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başta olmak üzere protokol üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlar ile kutladı.

11:31 Süleyman Varol: "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili yayımladığı mesajında, "Çocuklarına güven vermeyen ve güvenemeyen milletlerin gelecek umutları olamaz" dedi.

13:04 Son dakika haberleri: Müşfik Veysel Erdoğan koronaya yenildi Son dakika 3. sayfa haberi: Maden Mühendisleri Odası Samsun İl Temsilcisi Müşfik Veysel Erdoğan, korona virüsüne yenildi.

12:04 MMO Kayseri Şube Başkanı Varol, "İstiklal Marşı, dik duruşumuzu yansıtan eşsiz bir eserdir" MMO Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "İstiklal Marşı; Türk milletinin mücadeleci ruhunu, bağımsızlık aşkını, sömürgeci güçlere karşı dik duruşunu yansıtan eşsiz bir eserdir" ifadesinde bulundu.

11:57 Muratpaşa'da asansörlerin yüzde 97.72' si güvenilir Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, vatandaşların can güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunun unutulmaması gerektiğini belirterek " Asansörlerin güvenliği konusunda başta bina sorumluları olmak üzere bakım firmaları ve belediye adına...

13:55 Kayseri'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları Kayseri'de çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

13:33 Asansörlerin periyodik kontrollerini makine mühendisleri odası yapacak Makine Mühendisleri Odası Kırşehir İl Temsilcisi Ahmet Göçen, MMO Kırşehir İl Temsilciliğinin asansörlerin periyodik bakımlarını yapacaklarını duyurdu.

16:35 Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 2 numaralı seribaşı Simona Halep, 3. tura yükseldi.

13:03 Zanzibar Başkan Yardımcısı Seif Sharif Hamad'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'ya bağlı özerk yönetim bölgesi Zanzibar Adası Başkan Yardımcısı ve muhalefet partisi ACT-Wazalendo Başkanı Seif Sharif Hamad'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

11:01 LPG'li araç sahiplerine "tankları 10 yılda değiştirme" uyarısı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şube Başkanı Melih Yalçın, LPG'li araçların tanklarının 10 yıllık kullanım ömrü bulunduğunu, bu süreyi tamamlayan tankların değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

09:37 Uşak MMO Başkanı Bayık: Yetkililer gelene kadar doğal gaz vanalarını kapalı tutun UŞAK Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ozan Bayık, kentte iki gün üst üste meydana gelen 3 ayrı doğal gaz kaynaklı patlamalarla ilgili, "İlk gözlemlediğimiz nokta ocak vanalarının açık kalması ve menfezlerin kapalı olmasıydı.

11:56 Son dakika haberleri! MMO Başkanı Prof.Dr.Atmaca: "Bireysel ısıtma sistemleri mühendislik hesaplamalarıyla kurulmalı" Son dakika haber... Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, bireysel ısıtma sistemi kurulumuna yönelik taleplerde artış görüldüğünün altını çizerek, kombi cihaz ve radyatör boyutlarının gereğinden düşük kapasitede seçilmesinin yetersiz ısınma ve konforsuzluğa neden...

18:27 Samsun'da makine mühendislerinin acı günü Samsun'da çok sayıda makine mühendisinin 'meslek ağabeyi' olarak tanınan ve çok sevilen Makina Mühendisleri Odası(MMO) üyesi Makini Yüksek Mühendisi Hasan Çelikkol 92 yaşında hayata veda etti.

14:02 Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü'nü kutladı Emeğin başkenti, Dünya Madenciler Günü'nü kutladı 4 Aralık Dünya Madenciler Günü, maden kenti ve emeğin başkenti Zonguldak'ta törenle kutlandı.

14:41 3 Aralık Dünya Engeliler Günü Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) engelli hibe desteğiyle kendi işini kuran Süreyya Yüncü'yü ziyaret etti.

12:34 Kayseri MMO'da Süleyman Varol görevi teslim aldı Makine Mühendisler Odası (MMO) Kayseri Şubesi yeni Başkanı Süleyman Varol görevi teslim aldı.

12:31 Son dakika... MMO'dan binalardaki sıcak su kazanlarıyla ilgili uyarı Son dakika gündem haberi: Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, kış mevsiminin gelmesi ile birlikte konutlarda ısıtma sezonunun açıldığını, bu nedenle de binalarında kalorifer kullanan vatandaşların, bu sistemlerin bakım ve periyodik kontrollerini mutlaka yaptırmaları...

11:35 Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Aksoy, istifa etti Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

15:41 Son dakika ekonomi: Huawei'den "AppGallery Game Fest" kampanyası Son dakika habere göre Huawei, küresel yıl sonu oyun festivali kampanyası "Game Fest"i AppGallery'de başlatarak, kullanıcıların platformda oynamanın yeni yollarını keşfetmelerini sağlıyor.

14:51 Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarı Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesince, kış mevsiminde yaşanan "karbonmonoksit zehirlenmeleri" konusunda vatandaşlara uyarı ve tavsiyelerde bulunuldu.

11:16 Son dakika haber | 'Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur' Son dakika haber: Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Nail Yolaydın, "Temizlenmeyen bacalar sessiz ölüme neden olur.

12:05 Uzmanından "soba, baca ve kömür kullanımına dikkat" uyarısı Hava sıcaklıklarının düşmesiyle evlerde kurulan sobaların karbonmonoksit zehirlenmeleri sonucu can kaybına neden olmaması için tedbirli olmak büyük önem taşıyor.

10:26 MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: Deprem öncesi ve sonrası bina tesisatı da kontrol edilmeli MAKİNA Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, İzmir depreminde sabit olmayan birçok eşyanın yıkılarak, tehlike oluşturduğunun görüldüğünü belirterek, izlenimlerin hem deprem öncesi hem de deprem sonrası bina tesisatlarında da birtakım önlemler alınması...

10:27 Araçlara kışlık bakım uyarısı Makine Mühendisleri Odası (MMO) Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, araçların kışa hazırlanması için yapılması gereken konularda hatırlatmalarda bulundu.