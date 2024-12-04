Dünya Madenciler Günü Zonguldak'ta Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Dünya Madenciler Günü Zonguldak'ta Törenle Kutlandı

Dünya Madenciler Günü Zonguldak\'ta Törenle Kutlandı

Türkiye Maden Mühendisleri Odası Birliği tarafından düzenlenen 4 Aralık Dünya Madenciler Günü töreninde, madencilik sektörünün önemine vurgu yapıldı. Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen etkinlikte, madencilere onur verildi ve anlamlı konuşmalar yapıldı.

04.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:12
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Türkiye Maden Mühendisleri Odası Birliği tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler günü kapsamında Valilik önünde tören düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Türkiye Maden Mühendisleri Odası Birliği(TBMMOB) Başkanı Erdoğan Kaymakçı, Sendika Genel Başkanı Hakan Yeşil, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Devrim Dural ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Türkiye Maden Mühendisleri Odası Birliği üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Başkan Kaymakçı, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü hikayesinin ülkemiz topraklarında yaşanan bir olaydan esinlenildiği bilinen ve günümüze gelinceye dek, madencilerin zorlu çalışma imkanları karşısındaki,beraberlik anlayışının ve yardımlaşmanın dayanağı olagelmiştir. Bu özel gün, madencilik sektöründe çalışanları onurlandırmak, bu mesleği icra edenleri anmak ve madenciliğin toplumsal ve ekonomik önemini vurgulamak amacıyla her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilmektedir. Gerçekten zor ve sorumluluk isteyen bir meslektir madencilik. Madenciler gemiciler gibi çalışırken türkü söylemezler. Çünkü ocakta türkü için ayrı bir soluk yoktur. İşte bizleri bu meslekte güçlü kılan, bir bütün oluşturan; bu sorumluluk, bu zorluk, bu "iş başında türkü" söyleyememektedir" dedi.

Program madenciler günü için açılan sergi açılışının ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Madenciler Günü Zonguldak'ta Törenle Kutlandı - Son Dakika

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