Elazığ Palu\'da maden ocağında göçük: 4 işçi göçük altında kaldı

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Maden Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl, Palu ilçesinde özel bir firmanın işlettiği maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili "Bu maden sahası Bedri Aydın isimli bir kişi tarafından işletiliyor. Aldığımız bilgiye göre oğlu da göçük altında kalmış ancak kendisinin hangi görevle orada bulunduğunu bilmiyoruz" dedi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde Bilfer Madencilik'in işlettiği krom madeninde saat 10.04'de göçük meydana geldi. Olayda 4 işçi göçük altında kaldı. Kurtarma ekiplerinin çalışması sonucunda 3 işçi göçük altından çıkarılırken, bir işçiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Maden Mühendisleri Odası Elazığ Temsilcisi Mehmet Rojbin Bingöl, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"MADEN OCAKLARININ DENETİMLERİ HER ZAMAN ÜST DÜZEYDE TUTULMALI"

"Bu maden sahası Bedri Aydın isimli bir kişi tarafından işletiliyor. Kaza madendeki tahkimatın kırılması sonucu yaşandı. Aldığımız bilgiye göre oğlu da göçük altında kalmış ancak kendisinin hangi görevle orada bulunduğunu bilmiyorum. Bu ocak bir buçuk yıl önce faaliyetlerine başlamış. Aslında bu kazada gerekli önlemler alındığı için işçiler hayati bir kayıp yaşamadı. Her zaman söylüyoruz bölgedeki maden ocaklarının denetimleri her zaman en üst düzeyde tutulmalı bunun yanı sıra işçilere emeklerinin karşılığı verilmeli ancak maalesef taşeron firmaları talep ettikleri bir çalışma sonucunda işçilerin ücretlerini veriyor. Bu da ister istemez kazalara neden olabiliyor. Bu maden kazasında da bir tahkimat kırılması sonucunda oluşmuş."