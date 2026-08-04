Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı

(İZMİR) - Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında ilçedeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. 6 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında asansörlerin periyodik kontrolleri oda tarafından gerçekleştirilecek.

Kente daha nitelikli hizmet sunabilmek için meslek odaları ile iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle önemli bir protokole imza attı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm asansörlerin, periyodik kontrollerinin 6 yıl boyunca oda tarafından sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını kapsayan protokolü Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ziya Haktan Karadeniz ile birlikte imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Mutlu ve Şube Başkanı Karadeniz'in yanı sıra belediye bürokratları ve şube yöneticileri de yer aldı.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Meslek odaları ile kurulan iş birliklerini çok önemsediklerinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İlçemizdeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Komşularımızın can ve mal güvenliğini önceleyen protokol kapsamında, asansörlerin periyodik kontrolleri bilimsel, teknik ve yasal kriterler doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilecek. Kamu yararını önceleyen meslek odalarıyla kurduğumuz güçlü iş birliklerini önemsiyor; kentimizin daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir olması için ortak akılla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.