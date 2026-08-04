Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı

Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi ile Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında, ilçedeki asansörlerin periyodik kontrollerini 6 yıl süreyle kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında ilçedeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. 6 yıl süreyle geçerli olacak protokol kapsamında asansörlerin periyodik kontrolleri oda tarafından gerçekleştirilecek.

Kente daha nitelikli hizmet sunabilmek için meslek odaları ile iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle önemli bir protokole imza attı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm asansörlerin, periyodik kontrollerinin 6 yıl boyunca oda tarafından sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılmasını kapsayan protokolü Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ziya Haktan Karadeniz ile birlikte imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Mutlu ve Şube Başkanı Karadeniz'in yanı sıra belediye bürokratları ve şube yöneticileri de yer aldı.

"ORTAK AKILLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Meslek odaları ile kurulan iş birliklerini çok önemsediklerinin altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İlçemizdeki asansörlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile önemli bir iş birliği protokolüne imza attık. Komşularımızın can ve mal güvenliğini önceleyen protokol kapsamında, asansörlerin periyodik kontrolleri bilimsel, teknik ve yasal kriterler doğrultusunda titizlikle gerçekleştirilecek. Kamu yararını önceleyen meslek odalarıyla kurduğumuz güçlü iş birliklerini önemsiyor; kentimizin daha güvenli, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir olması için ortak akılla çalışmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:18:42. #7.13#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi ve MMO arasında asansör güvenliği için iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.