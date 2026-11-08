Kayseri'de düzenlenen ikinci onur plaket töreninde mühendislere plaketleri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de düzenlenen ikinci onur plaket töreninde mühendislere plaketleri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi, Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni'nin ikincisini kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirdi. Törende mesleğine uzun yıllar veren oda üyelerine plaketleri verildi.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi "Meslekte Onur Yılı Plaket Töreni"nin ikincisini gerçekleştirdi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programa, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Başkanı Süleyman Varol, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, il protokolü, oda üyeleri ve aileleri katıldı.

Varol, programda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik içerisinde olunduğu sürece Kayseri sanayisinin büyümeye, Türkiye endüstrisinin dünyayla yarışmaya devam edeceğini söyledi.

Yaptıkları bu programı çok önemsediklerini belirten Varol, "Büyük bir gururla sürdürdüğümüz plaket törenlerimizin ikincisinde, mesleğinde uzun yılları geride bırakan siz değerli üstatlarımızla aynı çatı altında, aynı heyecanla bir arada olmaktan onur duyuyorum." dedi.

Mesleğe yıllarını veren mühendislerin gizli kahramanlar olduğunu vurgulayan Varol, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde büyük bir kıvançla kutladığımız Cumhuriyet Bayramı, bizlere bağımsızlığın sadece siyasi değil, ekonomik ve teknolojik olması gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatmıştır. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği o çağdaş uygarlık düzeyi, sizlerin 25, 30, 35 yıllık meslek hayatınız boyunca fabrikalarda, atölyelerde ve AR-GE merkezlerinde verdiğiniz mücadeleyle hayat bulmuştur. Sizler, Cumhuriyet'in üretim meşalesini bir an bile söndürmeden bugünlere taşıyan gizli kahramanlarsınız. Bu vesileyle mesleki ahlakından taviz vermeden, Kayseri sanayisini ilmek ilmek dokuyan ve odamıza değer katan tüm çınarlarımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmanın ardından üyelere plaketleri takdim edildi.

Kaynak: AA
KayseriGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
Bir banka, çalışanlarına “İshal olmayın“ talimatı verdi Yargıtay tazminatı onadı Bir banka, çalışanlarına "İshal olmayın" talimatı verdi! Yargıtay tazminatı onadı
14:24
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
BDDK 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 14:33:45. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de düzenlenen ikinci onur plaket töreninde mühendislere plaketleri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android