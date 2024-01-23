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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor

Belgin İba, Maden Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası il temsilcilikleriyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Hava Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şubelerini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. İba, saha çalışmalarına devam ederek Edirne için en iyi hizmeti gerçekleştireceklerini belirtti.

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor
23.01.2024 - 16:53,
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerine devam ediyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisleri Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Diş Hekimleri Odası il temsilcilikleriyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Hava Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne şubelerini ziyaret eden İba, görüş alışverişinde bulundu.

Oda ve dernek temsilcileriyle görüşen İba, sorun ve talepleri dinledi.

Saha çalışmalarına devam ettiklerini belirten İba, "Uzmanlarımızın sesine daima kulak verecek, bu şehri ortak akılla güzelleştireceğiz. Edirne'miz için her şeyin en güzelini ve ileri medeniyetler seviyesinde layık olduğumuz hizmeti hep birlikte gerçek kılacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Belgin İba, Edirne, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine devam ediyor - Son Dakika
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