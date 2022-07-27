Murat Yıldırım-Iman Elbani Çifti Hakkında Bomba İddia!

Birbirine tutkuyla bağlı olan Murat Yıldırım ve Iman Elbani çiftiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

BEBEK BEKLEDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Faslı oyuncu Iman Elbani'nin hamile olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz yıllarda bebek konusunda tatsız süreçler geçiren çift, şimdilik bebek haberini gizli tutuyor.

"İKİNCİ GÖRÜŞÜMDE EVLENME TEKLİF ETTİM"

2016 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Iman Elbani'ye olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

"Iman'a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim. Bu anlatılacak bir şey değil. Yaşarsın, hissedersin, yıllarca tanıyor gibi sohbet edersin... Benim de hayatımda bir kere oldu."