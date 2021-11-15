Seren Akıska, müzikal üretimlerinin ilki olan 'Hasretim' geçtiğimiz günlerde Star Tv
ekranlarında yayımlanan 'Ada Masalı
' dizisinde kullanıldı. Sözü müziği ve düzenlemesi Seren Akıska'ya ait şarkıda genç müzisyen flüt çaldı. Mühür, Arasan Da, Melekler Bizimle ve Hasretim'in yer aldığı dört şarkılık kendi müzik şirketi SS MUSİC etiketiyle Ep'de yayımlayan Akıska, ikinci video klibini yayımladı. Sözü ve müziği Sude Bilge Demir'e düzenlemesi Sonat Sözer'e ait 'Arasanda' şarkısının akustik versiyonuna Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekilen video klip sanatçının kendi youtube kanalında yayınlandı.