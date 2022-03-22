#039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak - Son Dakika
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#039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak

22.03.2022 19:02
#039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak

Yönetmenliğini ve senaristliğini Gizem Kızıl'ın üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım'ın, ortak yapımcılığını Gizem Kızıl, Bulut Reyhanoğlu ve Emre Oskay'ın yaptığı, Bana Karanlığını Anlat Filmi İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 41'inci İstanbul Film Festivali'nde yarışacak.

Gizem Kızıl'ın ilk uzun metraj filmi olan "Bana Karanlığını Anlat", bu yıl 41'incisi düzenlenecek olan İKSV İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma bölümü ve Seyfi Teoman İlk Film yarışmasında yer alacak. Başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde; Aslıhan Gürbüz'ün başrolünde yer aldığı filmin kadrosunda; Serpil Gül, Gizem Güçlü, Yasemin Szwalowski, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı, Aytek Şayan rol alıyor.

Kara komedi türündeki film; kalp krizi sonrası vefat eden Veli Bağdatlıi'nın defni öncesi gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin (Aslıhan Gürbüz), eşi Veli'nin (Ersin Arıcı) ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasının gasilhanede yapmaya karar verir. Nermin'in Veli'yle yüzleşmesi aslında bir yandan kendi hayatıyla yüzleşmesidir…

#039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak
#039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak

YORUMLAR
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Film Festivali, Aslıhan Gürbüz, İstanbul, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;bana Karanlığını Anlat' İstanbul Film Festivali'nde Yarışacak - Son Dakika


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