#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor - Son Dakika
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#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor

09.05.2022 12:48
#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor

"Elif Ana" filminin kış çekimleri tamamlandıktan sonra film çekimlerine kısa bir ara verilmişti. "Elif Ana" filminin kalan Bahar çekimleri Elbistan'ın Taşlık köyü, Pazarcık ilçesi, Çağlayancerit ilçesi Ayran Pınar yaylalarında ve Nemrut Dağı'nda yapılacak. İşte detaylar...

Yapımcılığını Life is a Movie AG Film Prodüksiyon Kazım Çarman, Ali-Hasan-Bilal Bilmeç kardeşler ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün üstlendiği, senaryosunu Nihat Behram, Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün kaleme aldığı "Elif Ana" filminin kış çekimleri tamamlandıktan sonra film çekimlerine kısa bir ara verilmişti.

"Elif Ana" filminin kalan Bahar çekimleri Elbistan'ın Taşlık köyü, Pazarcık ilçesi, Çağlayancerit ilçesi Ayran Pınar yaylalarında ve Nemrut dağında yapılacak.

"Elif Ana" filmi montajı bittikten sonra vizyon tarihini bekleyecek. Avrupanın 25 Ülkesinde sinema severlerle buluşacak.

"Elif Ana" Oyuncu Kadrosu; "Elif Ana " karakterini Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncular da yer alıyor

Teknik Ekip; Işık Şefi Berzan Yücel

Uygulayıcı yapımcı Selda Durna

Yapımcı Kazım Çarman

Yönetmenler Kazım Öz, Semir Aslanyürek

Görüntü yönetmeni Yusuf Aslanyürek

Prodüksiyon Amiri Gökhan Bilir

Visuel Efekt (VFX ) Berkan Yavuz

Filmin Müzikleri Erkan Oğur

Filmin konusu; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarılıyor.

#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor
#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor
#039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor

YORUMLAR
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Semir Aslanyürek, Elbistan, Nemrut, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;elif Ana' Filminin Çekimleri Sürüyor - Son Dakika


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