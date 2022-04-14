#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme! - Son Dakika
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#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

14.04.2022 17:10
#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

Survivor 2022: All Star'a veda eden Mert Öcal'ın, gönüllüler takımında mücadele eden Sude Burcu ile aşk yaşadığı biliniyordu. Survivor 2022: All Star'a yedeklerden giren Nisa Bölükbaşı, Mert Öcal'ın, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ettiğini iddia etmişti. Yeni bir gelişme yaşandı...

Survivor All Star 2022'den sürpriz bir aşk çıktı.

Survivor 2022: All Star'da ünlüler takımımda mücadele eden Mert Öcal, kendisinden 14 yaş küçük Sude Burcu ile aşk yaşıyor.

AŞKINI İLAN ETTİ

Dokunulmazlık öncesi ikili arasında baş başa bir konuşma geçti. Öcal'ın, "Ben senin için yarışmayı bıraktım" demesi aşk ilanı olarak yorumlandı.

NİSA'NIN İDDİASI ŞOKE ETTİ

Survivor 2022: All Star'a yedeklerden giren Nisa Bölükbaşı, yarışmaya veda eden Mert Öcal'ın, hem Sude Burcu'yu hem de eski bir Survivor yarışmacısı olan Makbule Şakalakoğlu'nu aynı anda idare ettiğini iddia ederek gündem yarattı.

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı'nın Mert Öcal'ı uyarmasındaki amaç, yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nu korumaktı.

AĞZINDAN KAÇIRDI

Bütün bu yaşananların ardından Survivor Panorama yorumcusu Gökhan Özdemir, Mert Öcal ile Makbule Şakalakoğlu'nun aşk yaşadığını ağzından kaçırdı.

SÜRPRİZ BULUŞMA

Bütün bu gelişmelerin ardından sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Survivor'a veda eden Yasin Obuz, Makbule Şakalakoğlu ile bir araya geldi.

Şakalakoğlu'nun, Yasin Obuz'a Mert Öcal'ı şikayet ettiği öne sürüldü.

SUDE BURCU KİMDİR?

Survivor Sude Burcu kimdir, kaç yaşında; Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındadır.

Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan sporcunun, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor ve aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 1.66 boyunda ve 57 kilo olan sporcunun, 2 kez Avrupa 3.'lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor.

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal kimdir, nereli; Mert Öcal, 12 Mayıs 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Türk manken ve oyuncu olan Öcal, Best Model of Turkey seçildikten sonra adını duyurmayı başardı.

Mert Öcal, Best Model of Turkey olduktan hemen sonra 2004 yılında "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Oyunculuk kariyerine 2005 yılında Asla Unutma isimli diziyle başlayan Öcal, burada ufak bir rolde yer aldıktan sonra gitgide kendisini geliştirerek projelerini büyütmeye başladı.

2007 yılında yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu Oyun Bitti isimli dizide Murat karakterini canlandırarak Azra Akın, Zeki Alasya, Tarık Papuçcuoğlu gibi isimlerle birlikte yer aldı. Bir yıl sonra Görgüsüzler isimli dizide Yılmaz karakterine hayat veren Mert Öcal, bu projede de Zeki Alasya, Melek Baykal, Çağla Şikel gibi isimlerle oynadı.

Öcal, 2015 senesinde ekranlarda yayınlanan Aşk Yeniden isimli dizide Ertan karakteriyle geri dönüş yaptı.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının ünlüler takımında yer aldı.

MAKBULE ŞAKALAKOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Makbule Şakalakoğlu, ilkokulda üç adım uzun atlama ve kısa mesafe koşusu yaptı. Anadolu Lisesi sayısal bölümden mezun olan Şakalakoğlu, lise hayatı boyunca 4 sene basketbol oynadı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik bölümünden mezun olan Şakalakoğlu, üniversitede okulun kadın hentbol takımında oynadı.

Aktif spor kariyeri olan Şakalakoğlu, üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul'a atandı ve ebeliğin yanı sıra fitness ve pilates ile ilgilendi.

Survivor'a katıldığında evli olan Şakalakoğlu, bir dönem eşinden boşanmasıyla gündeme gelmişti. Ayrıca Makbule Şakalakoğlu ile Nisa Bölükbaşı'nın yakın arkadaş olduğu biliniyor.

#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!
#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!
#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!
#039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme!

YORUMLAR
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Nisa Bölükbaşı, Survivor 2022, Mert Öcal, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin #039;iki Kadını Aynı Anda İdare Ediyor' İddiası Sonrası Flaş Gelişme! - Son Dakika


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