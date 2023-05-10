1 kilo Barbun balığına yarım milyar veren Armağan Çağlayan isyan etti: Yuh, çüş

Yer aldığı projelerle yıllardır adından söz ettiren ve bir süredir kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 kilo balığa verdiği fiyata isyan etti.

"HEPİMİZE YAZIK, 1 KİLO BALIK YARIM MİLYAR"

1 kilo barbuna 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'bırak dalga geçmeyi' dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" ifadelerini kullandı.