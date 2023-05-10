1 kilo Barbun balığına yarım milyar veren Armağan Çağlayan isyan etti: Yuh, çüş - Son Dakika
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1 kilo Barbun balığına yarım milyar veren Armağan Çağlayan isyan etti: Yuh, çüş

10.05.2023 11:40

Ayvalık'ta 1 kilo barbun balığına 500 TL veren başarılı yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından isyan ederek "Adamı dalga geçtiğini düşündüm ama geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kg balık yarım milyar. Yuh, çüş" dedi.

Yer aldığı projelerle yıllardır adından söz ettiren ve bir süredir kanserle mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 kilo balığa verdiği fiyata isyan etti.

"HEPİMİZE YAZIK, 1 KİLO BALIK YARIM MİLYAR"

1 kilo barbuna 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'bırak dalga geçmeyi' dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" ifadelerini kullandı.

1 kilo balığa 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan isyan etti: Hepimize yazık
1 kilo balığa 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan isyan etti: Hepimize yazık
YORUMLAR (7)
  • Dicle Omay: Yemeseymiş çok mu önemli Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
  • Hakan Gürbüz: Seni Kalkan alırken düşünemiyorum. Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: Kek hemde üzümlü kek bunlar. Hasap yapmaktan yoksun birde sözde egtimli. Bu armaganlar içün egtim şart Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
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1 kilo balığa 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan isyan etti: Hepimize yazık 1 kilo balığa 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan isyan etti: Hepimize yazık

Armağan Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 1 kilo Barbun balığına yarım milyar veren Armağan Çağlayan isyan etti: Yuh, çüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 kilo Barbun balığına yarım milyar veren Armağan Çağlayan isyan etti: Yuh, çüş - Son Dakika
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