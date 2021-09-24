12 yıl sonra konser veren İbrahim Tatlıses, detone oldu

İmparator lakabıyla Türk müziğine damga vuran İbrahim Tatlıses, İbo Show'un ardından konserlerine de kaldığı yerden devam etmeye başladı. Tatlıses, 12 yıllık aranın ardından dün ilk kez konser verdi.

DETONE OLDU

Konserin sadece sahne ışıklandırması için 1,5 milyon harcandı. Peş peşe canlı performans sergileyen Tatlıses, izleyiciler unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak usta sanatçı bir ara şarkı söylerken detone oldu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Ünlüler akın ettiği konserde Gülben Ergen ve Şafak Sezer de sahneye çıkarak Tatlıses'le eğlenceli anlar yaşadı. Yıllar sonra konser veren Tatlıses, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 24 Eylül Cuma ve 25 Eylül Cumartesi günleri de sahneye çıkacak.