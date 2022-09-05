SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak

05.09.2022 10:39
SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak

16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.

SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi, Kuvayımilliye Şehri'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl kutlamalarında Balıkesir semalarında uçuş yapacak.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamaların coşkusunu göklere taşıyacak SOLOTÜRK gösterisiyle ilgili duyuru yaptı. 6 Eylül Salı Günü 18.00'de gerçekleştirilecek gösteri için tüm Balıkesirlileri Merkez Havalimanı'na bekleyen Şıldak, herkesi nefesleri kesecek heyecanlı coşkuya davet etti. - BALIKESİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak - Son Dakika
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