Balıkesir Valisi Hasan Şıldak , sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutlamaların coşkusunu göklere taşıyacak SOLOTÜRK gösterisiyle ilgili duyuru yaptı. 6 Eylül Salı Günü 18.00'de gerçekleştirilecek gösteri için tüm Balıkesirlileri Merkez Havalimanı'na bekleyen Şıldak, herkesi nefesleri kesecek heyecanlı coşkuya davet etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › SOLOTÜRK, Balıkesir semalarında gösteri yapacak - Son Dakika

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