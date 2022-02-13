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18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı - Son Dakika

18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı

13.02.2022 20:52

Programda yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki Elif'e verdiği tepkiyle yoğun eleştirilere maruz kalan Esra Erol, açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Erol, konuyla alakalı "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı" açıklamasını yaptı.

Esra Erol'da programında geçtiğimiz haftalarda yaşanan bir olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 40 yaşında 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katılmış ancak Esra Erol'un yanına gelmesiyle kameralar kendisini çektiği için adeta çıldırmıştı. Esra Erol ise "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" tepkisini vermişti.

"BENİ BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜYLE YARGILAMAYIN"

Bu olayın ardından büyük tepkilerle karşılaşan Esro Erol, "Kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu" demiş ve "Beni bir dakikalık görüntüye göre yargılamayın" ifadelerini kullanmıştı.

"ORADAKİ PROGRAMCI DEĞİL, ANNE ESRA'NIN TAVRIYDI"

Yaşananların ardından Esra Erol'dan bir açıklama daha geldi. Sabah gazetesine konuşan Erol, "Programda yer alan çocukları kendi çocuklarım gibi görüyorum. Oradaki programcı Esra'nın değil, anne Esra'nın tavrıydı" dedi.

18 yaşındaki kıza tepkisiyle eleştirilen Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı

"KONUYU BİLMEDEN YORUM YAPAN BİR GÜRUH VAR"

Sözlerinin devamında Erol, şunları söyledi:

"Evli bir adamın ikinci eşi olmak için evinden kaçan 18 yaşındaki bir kız çocuğuna ve onun ötesinde herkese 'Kız çocuklarınızı birini bulup evlenmek için değil eğitim görüp kendi ayakları üzerinde durmaları için yetiştirin' dedim, demeye de devam ediyorum. Ama maalesef sosyal medya körün fili tuttuğu yerden tarif etmesine benzeyen bir yer. Konunun başını sonunu bilmeden, çoğu zaman konuyu bile izlemeden yorum yapan bir güruh var orada.

"SİZ KENDİNİZİ ANNE VE BABASINI YERİNE KOYUN"

Bence sosyal medyanın insanlığa yaptığı en büyük kötülük, konuyu bağlamından koparması. Kızımız kendi rızasıyla yayına geldi, yayın öncesi 'Yüzümü göstermeyin' gibi bir talepte bulunmadı. Kameralar önünde ve ailesini görmek istememesinden kaynaklı tavırla yüzümü göstermeyin dediği anda önlemimizi aldık. Siz kendinizi o kızın anne ve babasının yerine koyun. Beni daha iyi anlayacaksınız"

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Esra Erol, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı - Son Dakika
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