Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım
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Oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. Yalçın, sevgilisinin ilişkiye başladıkları dönemdeki düşüncelerini yıllar sonra öğrendiğini söyledi.

2021'den beri Berker Güven ile aşk yaşayan Nihal Yalçın, konuk olduğu YouTube programında özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Uluç Talay'ın sorularını yanıtlayan oyuncu, ilişkilerinin başlangıcına dair dikkat çeken bir detayı da paylaştı.

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım

Yalçın, Berker Güven'in ilişkinin ilk dönemlerinde kendisiyle ilgili farklı düşüncelere sahip olduğunu yıllar sonra itiraf ettiğini belirtti. Güven'in başlarda ilişkinin kısa süreceğini düşündüğünü aktaran oyuncu, zaman içerisinde bu fikrinin tamamen değiştiğini söyledi.

Yalçın, sevgilisinin kendisine söylediği sözleri şöyle aktardı: “Ben seninle toksik bir ilişki yaşarım, iki ay takılırım, ayrılırım zannediyordum. Hayatımın en huzurlu ilişkisini yaşıyorum”

Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım

Program sırasında kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de bahseden oyuncu, yaş aldıkça daha özgür hissettiğini dile getirdi. Sarımsak ve soğan sevgisinden bahseden Yalçın, gece yarısı turşu yemeyi sevdiğini de anlattı.

Ünlü oyuncu ayrıca, kendisini henüz tanımayan insanların ilk karşılaşmada onu sert veya mesafeli biri olarak değerlendirebildiğini ifade etti.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun yıllar sonra yaptığı itiraf şaşırttı: 2 ay takılırım - Son Dakika

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