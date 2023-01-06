Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum

Şarkıları ve verdiği kilolardan sonra değişimiyle sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 2019 yılında Simon Konecki'den boşandıktan sonra zor günler geçirdi. Günde beş kez psikolojik terapi gördüğünü söyleyen şarkıcının son hali de sevenlerini korkuttu.

"ÇOK KÖTÜ SİYATİK AĞRILARI ÇEKİYORUM"

Sevilen şarkıcı, "Weekends with Adele" konserleri kapsamında ABD Las Vegas'ta sahneye çıktı. Hayranlarıyla bir araya gelen İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekti. Ağrılarından bahseden Adele, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" şeklinde konuştu.

SİYATİK NEDİR?

Belin alt tarafındaki 4 ve 5. omurlardan çıkarak, kalçanın orta noktasından topuğa kadar inen siyatik sinir, vücudun en uzun ve en geniş siniridir. Siyatik sinir, bacağın kuvvetini ve hareketini sağlayan liflere sinyal göndermekle görevlidir.