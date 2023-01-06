Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum - Son Dakika
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Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum

06.01.2023 09:15

2019 yılında eşinden boşandıktan sonra zor günler geçiren ve psikolojik terapiler gören dünyaca ünlü şarkıcı Adele, önceki gün ABD'de verdiği konserde yürümekte güçlük çekmesi dikkat çekti. Sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.

Şarkıları ve verdiği kilolardan sonra değişimiyle sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 2019 yılında Simon Konecki'den boşandıktan sonra zor günler geçirdi. Günde beş kez psikolojik terapi gördüğünü söyleyen şarkıcının son hali de sevenlerini korkuttu.

"ÇOK KÖTÜ SİYATİK AĞRILARI ÇEKİYORUM"

Sevilen şarkıcı, "Weekends with Adele" konserleri kapsamında ABD Las Vegas'ta sahneye çıktı. Hayranlarıyla bir araya gelen İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekti. Ağrılarından bahseden Adele, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" şeklinde konuştu.

SİYATİK NEDİR?

Belin alt tarafındaki 4 ve 5. omurlardan çıkarak, kalçanın orta noktasından topuğa kadar inen siyatik sinir, vücudun en uzun ve en geniş siniridir. Siyatik sinir, bacağın kuvvetini ve hareketini sağlayan liflere sinyal göndermekle görevlidir.

Dünyaca ünlü şarkıcıdan korkutan sözler: Zor yürüyorum, çok ağrı çekiyorum
Dünyaca ünlü şarkıcıdan korkutan sözler: Zor yürüyorum, çok ağrı çekiyorum
Dünyaca ünlü şarkıcıdan korkutan sözler: Zor yürüyorum, çok ağrı çekiyorum
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Adele, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Adele'nin son hali sevenlerini korkuttu: Zor yürüyorum, çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum - Son Dakika
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