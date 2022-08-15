26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi... - Son Dakika
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26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi...

15.08.2022 07:57
26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, 26 Ağustos'ta Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah masasına oturacak. İşte çiftin düğün davetiyesi...

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturuyor. 26 Ağustos'ta İstanbul'da evlenecek olan çiftin davetiyesi de ortaya çıktı.

FOTOĞRAF DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30'da başlayacak. Öte yandan davetiyedeki fotoğraf detayı da dikkatlerden kaçmadı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı
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İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Nikah Davetiyesi İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un Nikah Davetiyesi

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi... - Son Dakika


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SON DAKİKA: 26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi... - Son Dakika
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