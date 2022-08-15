26 Ağustos'ta evlenecekler! İşte Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi...

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti, nikah masasına oturuyor. 26 Ağustos'ta İstanbul'da evlenecek olan çiftin davetiyesi de ortaya çıktı.

FOTOĞRAF DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaştığı Aşk Taktikleri 2 filmi için sette olan Demet Özdemir, çekimler tamamlanır tamamlanmaz nikah masasına oturacak. Bu arada ünlü çift düğünde yanlarında görmek istedikleri sevdikleri için bir e-davetiye hazırladı. Oğuzhan Koç'un 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklif ettiği otelde nikah kıyacak olan çiftin töreni 19.30'da başlayacak. Öte yandan davetiyedeki fotoğraf detayı da dikkatlerden kaçmadı.