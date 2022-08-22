Konserde Kaybolan Teyzeye Şarkı Yazdı - Son Dakika
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Konserde Kaybolan Teyzeye Şarkı Yazdı

22.08.2022 21:56
Konserde Kaybolan Teyzeye Şarkı Yazdı

34'üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nin kapanış gecesinde Elif Buse Doğan ve ardından Haluk Levent sahne aldı. Başarılı sanatçılar Taşköprü halkına unutulmaz bir gece yaşattılar. Haluk Levent, konser esnasında bir teyzenin kaybolması üzerine bir şarkı besteleyerek gönülleri fethetti.

Festivalde ilk olarak sahneye çıkan Elif Buse Doğan sevilen türkülerini on binlerce kişiye seslendirdi. Samsak Döveci şarkısıyla adını duyuran Doğan, sahneye beyazlar içinde çıktı. Yaklaşık bir saat sahnede kalan türkücü, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın sahneye çıkarak kendisine 'Sarımsak Döveci' hediye etmesi üzerine, Samsak Döveci şarkısını seslendirerek sahnede sarımsak dövdü.

KAYBOLAN TEYZEYE ŞARKI YAZDI

Anadolu Rock Sanatçısı Haluk Levent önceki akşam Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahne aldı. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Levent, "Kastamonu benim içi ayrı bir yerdir Üniversite'yi burada okudum. Konser için geldim arkadaşlarımı ahbaplarımı gördüm o yüzden çok heyecanlandım" dedi.

Geçti Dost Kervanı şarkısıyla konserine başlayan Haluk Levent, konser alanını dolduran 70 bin kişiye müzik ziyafeti verdi. Elfide, Uçak Yaparım, Aşkın Mapushane ve Yollarda Bulurum Seni, gibi sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelenlerle hep bir ağızdan seslendirn Haluk Levent, dakikalarca alkışlandı.

HALUK LEVENT'TEN ALKIŞLANACAK HARAKET

Şarkı aralarında sık sık seyirciyle sohbet eden Haluk Levent, bir ara seyircilerin arasında dalarak konserine seyirilerin arasında devam etti. Bu sırada down sendromlu bir kızla dans ederek Anlasana şarkısını seslendirdi.

MELAHAT TEYZEYE ŞARKI

Konserin ortalarında 60 yaşında bir teyzenin kaybolduğu anonsunu şaşırarak yapan Haluk Levent, " Şuan Taşköprü'de bir ilk yaşanıyor. 60 yaşında teyze kaybolur mu? Çocuklar kaybolur genelde. Adı Melehat'mış Melehat Teyze Nerdesin?" diyerek seyirciye "Hadi bunu şarkı yapalım" dedi.

Sonrasında seyirciyle birlikte;

Bir tatlı rüzgar eser Taşköprü'de

Karşımda dönmedolap, çocukluğum nerede

Bir teyzemiz kaybolmuş adı Melahat

Neredesin teyzem nerede

Sözlerini bestleyerek seyirciyle birlikte koro halinde seslendiren Haluk Levent bir süre sonra teyzenin bulunduğu haberiyle teyzeyi sahneye davet etti. Kaybolmadığını söyleyen Melehat Teyze "Ben orada oturuyordum. Beni görmemiş çoçuklarım biraz panik yaparak anons ettirmişler. Kusura bakma oğlum diyerek Haluk Levent'e sarıldı.

Konser sonunda sahneye çıkan Taşköprü Belediye başkanı Abdullah Çatal, Haluk Levent'e sarımsaktan taç takmak isteyince Haluk Levent ben o tacı takarsam rezil olurum Anadolu Rockcısına taç takılmaz diyerek tacı kemancısına taktırdı.

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Kaynak: Snob Magazin

Abdullah Çatal, Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konserde Kaybolan Teyzeye Şarkı Yazdı - Son Dakika

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