Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı - Son Dakika
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Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı

04.10.2022 15:53

4 aydır beraber olduğu Mert Aydın'la nikah masasına oturan oyuncu Merve Boluğur, düğününe katılan TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına atmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'la geçtiğimiz akşam hayatlarını birleştirdi. 4 aylık aşklarını nikah masasına taşıyan ikilinin düğününe ise birçok ünlü isim katıldı. Boluğur gelinliği ve güzelliği sosyal medyada çok konuşulurken törende yaşana bir olay görenleri şaşırttı.

BOYNUNDAN ALTIN ZİNCİRİ ALDILAR

TikTok fenomeni Cellat geçtiğimiz aylarda yayına katılan Merv Boluğur ve Mert Aydın'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ancak TikTok fenomeni tebrik sırasında yaşadıklarıyla şoke oldu. Cellat'ın "O kıymetli" dese de bu Merve Boluğur ve eşine engel olamadı. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

Merve Boluğur düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
Merve Boluğur düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
Merve Boluğur düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı
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Merve Boluğur, Mert Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı - Son Dakika
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