Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan hareket! Düğününe gelen TikTok fenomeni Cellat'ın boynundaki altın zinciri çıkarıp takı torbasına attı

Oyuncu Merve Boluğur, sevgilisi Mert Aydın'la geçtiğimiz akşam hayatlarını birleştirdi. 4 aylık aşklarını nikah masasına taşıyan ikilinin düğününe ise birçok ünlü isim katıldı. Boluğur gelinliği ve güzelliği sosyal medyada çok konuşulurken törende yaşana bir olay görenleri şaşırttı.

BOYNUNDAN ALTIN ZİNCİRİ ALDILAR

TikTok fenomeni Cellat geçtiğimiz aylarda yayına katılan Merv Boluğur ve Mert Aydın'ı mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ancak TikTok fenomeni tebrik sırasında yaşadıklarıyla şoke oldu. Cellat'ın "O kıymetli" dese de bu Merve Boluğur ve eşine engel olamadı. O anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.