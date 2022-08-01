Baba Oğul Düet Müjdesi - Son Dakika
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Baba Oğul Düet Müjdesi

01.08.2022 01:15
Baba Oğul Düet Müjdesi

48.Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde önceki akşam Aydın Kurtoğlu ve İrem Derici sahne aldı.

Aydın Kurtoğlu önceki akşam 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne aldı. Memleketinde sahneye çıktığı için farklı bir heyecan yaşadığını ifade eden Kurtoğlu Arhavi'ye her geldiğinde bütün çocukluğunun gözleri önünden geçtiğini söyledi. 7-8 yaşlarındayken yaz tatili için memlekete geldiğini ve 3 ay boyunca dağlarda yaşadığını ifade etti. Dağlara çıkmayı çok sevdiğini anlatan şarkıcı parklarda büyüyen bir çocuk olmadım dağlar benim oyun alanımdı dedi.

Şarkıcı pandemi zamanında çok uzaklaştığını söyleyerek dargın olduğum kırgın olduğum kişiler var açıklamalarında bulundu. Konuyla ilgili isim vermek istemeyen Aydın Kurtoğlu dostlarına dargın olduğunu ve umutsuzluğa çok kapıldığını belirtti. Her zaman düştüğümüz yerden kalkmayı bilmek lazım diyerek sözlerine devam eden şarkıcı, her şeye sıfırdan başladığını, yeni ekip kurduğunu yeni arkadaşlar edindiğini açıkladı.

BABA OĞUL DÜET

Müzik sektörüne ilk girdiğinden beri en büyük hayalinin babası Cengiz Kurtoğlu'yla düet yapmak olduğunu anlatan Aydın Kurtoğlu müjdeyi verdi. Yeni bir arabesk parça bulduğunu söyleyen şarkıcı Eylül ayında çıkartacakları düetin adını ilk kez açıkladı. Şarkının adı "Kalpten Kusurlu" olacak.

Sonrasında sahneye çıkan Aydın Kurtoğlu sevilen şarkılarını söyleyerek hemşerilerine keyifli bir akşam yaşattı. Konser bitimi sahneye çıkan Belediye başkanı ve aynı zamanda şarkıcının amcası olan Vasfi Kurdoğlu' yeğenine çiçek ve maket ev vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

BEN KİMİNLE FLÖRTLEŞEYİM

Ünlü popçu İrem Derici önceki akşam 48. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıktı. Başarılı popçu sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Hayatında ilk kez pavyona eğlenmeye gittiğini anlatan şarkıcı " Dün ekiple beraber pavyona gittik. Böyle bir eğlence yok sabah 06: 00'da çıktım" dedi. Pavyonda dans şovlarını çok beğendiğini söyleyen İrem Derici "Bundan sonra beni pavyonlardan toplarsınız" diye espri de yaptı.

Aşk hayatıyla ilgili soruları cevaplayan İrem derici ay da 25 konser alan ekibine sitem ederek "25 konser alıyorlar ben kiminle flörtleşeyim. Adamla yemeğe çıksam uyuya kalırım çok yorgunum" açıklamasında bulundu. Sözlerine devam eden Derici " Eylül'e kadar benden aşk beklemeyin" dedi.

Daha sonrasında Dantel şarkısıyla sahneye çıkan İrem Derici kendisini dinlemeye gelen yaklaşık 30 bin kişiye unutlmaz an'lar yaşattı. Giydiği turuncu elbisesiyle sahnede göz dolduran şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak sevilen şarkılarını söyledi.

Konser sonrası sahneye çıkan Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu İrem Derici'ye "Burada artık bir eviniz var' diyerek Maket ev ve çiçek hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Kaynak: Snob Magazin

İrem Derici, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Baba Oğul Düet Müjdesi - Son Dakika

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