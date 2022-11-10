Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu

10.11.2022 09:04
Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu

56 yaşındaki Hollywood yıldızı Salma Hayek, giydiği dekolteli elbise ile poz verdiği sırada nerdeyse göğüsleri dışarı çıkıyordu.

Hollywood'un en çekici kadınları arasında gösterilen Salma Hayek, Instagram'da cesurca verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor.

Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu

Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun dekoltesinin nerdeyse tamamen açıkta bırakan elbisesi ile eğilerek poz verdiği fotoğraflar takipçilerinin aklını başından aldı. Salma, fotoğrafları giydiği elbisesinin markasını etiketleyerek ve firmaya teşekkür ederek paylaştı.

Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu

Takipçileri kendisine mükemmelsin yaşın ilerledikçe güzelleşiyorsun yorumlarında bulundu. Salma geçen hafta kocası ile Los Angeles'da katıldığı galada giydiği kıyafetle göz kamaştırmıştı.

Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu
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Salma Hayek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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