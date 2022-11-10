Dekolteli elbisesiyle poz veren ünlü oyuncu Salma Hayek frikik vermekten son anda kurtuldu

Hollywood'un en çekici kadınları arasında gösterilen Salma Hayek, Instagram'da cesurca verdiği pozları paylaşmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncunun dekoltesinin nerdeyse tamamen açıkta bırakan elbisesi ile eğilerek poz verdiği fotoğraflar takipçilerinin aklını başından aldı. Salma, fotoğrafları giydiği elbisesinin markasını etiketleyerek ve firmaya teşekkür ederek paylaştı.

Takipçileri kendisine mükemmelsin yaşın ilerledikçe güzelleşiyorsun yorumlarında bulundu. Salma geçen hafta kocası ile Los Angeles'da katıldığı galada giydiği kıyafetle göz kamaştırmıştı.