58. Bölüm Özeti: Sezai'nin mücadelesi ve Güzide ile İpek'in yüzleşmesi - Son Dakika
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58. Bölüm Özeti: Sezai'nin mücadelesi ve Güzide ile İpek'in yüzleşmesi

58. Bölüm Özeti: Sezai\'nin mücadelesi ve Güzide ile İpek\'in yüzleşmesi

Sezai'nin hayat mücadelesi, Güzide ve İpek arasında çarpıcı bir yüzleşmeye yol açar. Ümit ve Yeşim ise işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar. Yeşim, Tarık'a karşı kozunu kaybettikten sonra kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur. Tolga ise vicdanıyla mücadele ederken, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Oylum ise Kahraman ile huzur bulurken, Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar. Güzide oğlunu bulma umuduyla cesaretlenirken, Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir.

14.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:20
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58.Bölüm Özeti:

Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar.

Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.

Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir. Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır.

Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar.

Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin 58. Bölüm Özeti: Sezai'nin mücadelesi ve Güzide ile İpek'in yüzleşmesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 58. Bölüm Özeti: Sezai'nin mücadelesi ve Güzide ile İpek'in yüzleşmesi - Son Dakika
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