7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak - Son Dakika
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7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak

24.06.2022 10:14
7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivali 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.'sı düzenlenecek olan Uluslararası Halk Dansları Festivali 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlıyor. 27-30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale 7 farklı ülkeden katılacak 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.'sını düzenleyeceği Uluslararası Halk Dansları Festivali 27 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayacak. 27 Haziran Pazartesi günü saat 17: 30'da Denizli Valiliği önünden düzenlenecek kortej yürüyüşü ile başlayacak festivale bu yıl Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye ile birlikte 7 ülkeden 250 dansçı katılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun sahne alacağı festivalde farklı ülkelerin kültürlerine ait halk oyunları Denizlililerin beğenisine sunulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin 6 ayrı noktada ücretsiz olarak düzenleyeceği festival ilk gün saat 20.30'da 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda gruplar sahne alırken, ilerleyen günlerde İncilipınar Parkı, Adalet Parkı, KYK Amfi Tiyatro'da gösterilerin sunulacağı festivalin galası ise 29 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'de Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Başkan Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl 16.'sını düzenledikleri Halk Dansları Festivali ile farklı kültürlere ait 250 dansçının Denizli'de buluşacağını söyledi. Festivalin farklı kültürlerin bir araya gelmesine vesile olacağını kaydeden Başkan Zolan, "Farklı kültürler, farklı değerler, farklı milletler bir araya gelecek. Biz de ecdadımızdan aldığımız güzel değerlerimizi, kültürümüzü en güzel şekilde yansıtacağız. Halk dansları her ulusun kendini anlatan rengi ve özüdür. Böylesine güzel, renkli bir festivale bir kez daha ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. Kültürlerin paylaşıldığında güzelliklerin de çoğalacağına dikkati çeken Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi 16. Uluslararası Halk Dansları Festivali'ne tüm hemşehrilerini davet etti. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: 7 ayrı ülkeden 250 dansçı Denizlililer için sahne alacak - Son Dakika
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