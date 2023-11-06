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78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendiğini itiraf etti - Son Dakika

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendiğini itiraf etti

Son Güncelleme: 06.11.2023 14:08

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, konuk olduğu Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayarak birlikte kaldığı sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini itiraf etti.

Sayısız projede rol alan 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer, Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. İlk evliliğinin ihanet yüzünden bittiğini söyleyen oyuncu, 22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle 8 ay önce nikah masasına oturduğunu söyledi.

"İMDAT DİYECEK İNSANIM OLMAYINCA HAYATIMA BİRİNİ ALMAYA KARAR VERDİM"

Özel hayatından bahseden usta oyuncu "7-8 ay önce evlendim. Kimsenin haberi olmadı çünkü ben bunları söylemem. Yıllar önce İstanbul'da yaşarken bir gece çok hastalandım ve telefona dahi gidemedim. O dönem telefonlar da çok yoktu. Kendi kendime bu böyle olmayacak demiştim. Oğluma galiba ben hayatıma birini sokacağım dedim. O da 'Olur anne ama evlenme. Nikah kıyma ama kimden hoşlanıyorsan onunla birlikte ol' dedi. Sonra hakikaten hayatıma birini sokmak için bakındım. O gece telefona dahi gidememem beni çok etkiledi. İmdat diyecek insan yoktu. Korktum biraz. Sonra aradan 1-2 sene geçince şimdiki eşimle tanıştık. İlk defa yıllar sonra birinden hoşlandım. Benimle ilgilenilmesi hoşuma gitti. Açık açık kendisine de hoşlandığımı söyledim o da çok şaşırdı. Evlilik teklifini de o etti. Aynı yaşlardayız. 22 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Konuşurken bir anda 'biz seninle evlensek ya' dedi. Ben de olur dedim" dedi.

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini itiraf etti

"İLK EŞİMLE İHANET YÜZÜNDEN BOŞANDIK"

İlk evliliğini eğlence sektörünün öncü isimlerinden Günay Tuncel ile yapan ve bir oğlu olan Zerrin Sümer, yaşadığı ihaneti de şöyle anlattı: "Biz bir gece kulübünde tanışmıştık. Aramızda hoşlanma oldu ve nişanlandıktan sonra 1-2 sene birlikte yaşamaya başladık. Evlendikten sonra hemen çocuk yapmak istemedim, geç oldu biraz. Tiyatro ile aynı zaman çocuk büyütmek zordu. Sonra bir oğlumuz oldu. Sonra eşim başka birine aşık oldu. Ben hissedince ona itiraf ettirdim. Aldatılmaktan çok gizleyerek beni aptal yerine koymasına üzüldüm. Çünkü biz arkadaş ve dosttuk gurur meselesi yaptım. Boşanmak istemedi 9 ay sonra dilekçeyi verdi. 15 yıl olunca evliliğe bir monotonluk geldi galiba. Nafaka dahil hiçbir şey talep etmedim. Kendi içimde onu affetmiştim ama oğluma karşı baba olduğunu unuttuğu için onu affedemedim. Maalesef iyi bir baba olamadı. Bir gün inşallah bana muhtaç olduğun gün gelecek ben de onu göreceğim demiştim ve oldu. İnsan olarak seviyordum ama iyi bir baba ve eş olamadı."

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini itiraf etti
78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini itiraf etti
78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini itiraf etti
78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle aylar önce evlendiğini itiraf etti

Gökay Kalaycıoğlu, Zerrin Sümer, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendiğini itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer, 22 yıllık sevgilisiyle evlendiğini itiraf etti - Son Dakika
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