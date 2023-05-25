Dünyaca ünlü starın Guardian gazetesine verdiği ve muhtemelen son röportajı olduğu düşünülen röportajında, nasıl anılmak istediği sorusuna "Rock 'n' Roll Kraliçesi" ve "kendi koşullarında başarıyı hedeflemekte diğer kadınlara yol gösteren bir kadın" olarak yanıt verdi.
Turner'ın bu dileği, sözcüsü tarafından onaylandı. Turner'ın vefatının ardından yapılan açıklamada, "Rock 'n' Roll Kraliçesi" Tina Turner'ın, uzun bir hastalığının ardından 83 yaşında huzur içinde hayatını kaybettiği ve dünyanın bir müzik efsanesi ve rol modelini yitirdiği" ifade edildi.
Son röportajında Turner, yaşlanma konusunda hiçbir şeyin onu korkutmadığını ve emeklilikteki gizliliği keyifli bulduğunu belirtmişti. Ünlü olma ve gözden uzak kalma arasında seçim yapması istendiğinde, başarıyla üne ulaştığını ve şimdi emeklilikte anonim olmanın keyfini çıkardığını ifade etmişti.
Son Dakika › Magazin › 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın - Son Dakika