83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın - Son Dakika
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83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın

25.05.2023 13:24

Müzik dünyasının efsane isimlerinden Tina Turner, son röportajında "Rock 'n' Roll Kraliçesi" olarak hatırlanmak istediğini söyledi. 83 yaşında İsviçre, Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden sanatçı, ayrıca diğer kadınlara kendi başarılarını kendi koşullarında elde etmenin mümkün olduğunu gösteren örnek bir kadın olmak istediğini dile getirdi.

Dünyaca ünlü starın Guardian gazetesine verdiği ve muhtemelen son röportajı olduğu düşünülen röportajında, nasıl anılmak istediği sorusuna "Rock 'n' Roll Kraliçesi" ve "kendi koşullarında başarıyı hedeflemekte diğer kadınlara yol gösteren bir kadın" olarak yanıt verdi.

"DÜNYA BİR MÜZİK EFSANESİNİ YİTİRDİ"

Turner'ın bu dileği, sözcüsü tarafından onaylandı. Turner'ın vefatının ardından yapılan açıklamada, "Rock 'n' Roll Kraliçesi" Tina Turner'ın, uzun bir hastalığının ardından 83 yaşında huzur içinde hayatını kaybettiği ve dünyanın bir müzik efsanesi ve rol modelini yitirdiği" ifade edildi.

Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın

EMEKLİLİĞİN TADINI ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ

Son röportajında Turner, yaşlanma konusunda hiçbir şeyin onu korkutmadığını ve emeklilikteki gizliliği keyifli bulduğunu belirtmişti. Ünlü olma ve gözden uzak kalma arasında seçim yapması istendiğinde, başarıyla üne ulaştığını ve şimdi emeklilikte anonim olmanın keyfini çıkardığını ifade etmişti.

Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın
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Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son isteği: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın Ölümüyle dünyayı yasa boğan Tina Turner'ın son isteği: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın

Tina Turner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: 83 yaşında hayatını kaybeden Tina Turner'ın son röportajı ortaya çıktı: Beni Rock 'n' roll'un kraliçesi olarak hatırlayın - Son Dakika
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