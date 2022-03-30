ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı - Son Dakika
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ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı

30.03.2022 22:07

67 yaşındaki ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı.

ABD'li aktör 67 yaşındaki Bruce Willis'in bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi hastalığı teşhisi konulmasından sonra oyunculuk kariyerinden uzaklaşacağı açıklandı.

KIZI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Willis'in kızı Rumer Willis sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bruce'un muhteşem destekçileri ile, ailesi olarak, sevgili Bruce'un bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konulduğunu paylaşmak istedik" dedi.

KARİYERİNE ARA VERDİ

Willis, "Bunun bir sonucu olarak Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerine ara veriyor. Ailemiz için gerçekten zorlu olan bir zamanda devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız. Güçlü bir aile olarak bu süreçten geçiyoruz ve bundan hayranlarına da bahsetmek istedik çünkü onun sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zor Ölüm" film serisiyle tanınan 67 yaşındaki aktör, afazi hastalığı teşhisi Willis'in 67'nci doğum gününden yaklaşık bir hafta sonra geldi. Afazi hastalığı, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin görülen hasarlar sonucu kişide konuşma bozukluğu şeklinde kendini gösterdiği biliniyor.

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR?

Afazi, genelde beynin sol yarıküresinde oluşan inme, beyin travması, kafaya alınan darbeler sonucu oluşan hasarlar ve felçler yüzünden oluşan bir hastalıktır.Aynı zamanda beyin enfeksiyonları ve beyin tümörleri gibi kişinin beynini etkileyen diğer faktörler de yer almaktadır.

ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı
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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin ABD'li aktör Bruce Willis afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğu bıraktı - Son Dakika


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